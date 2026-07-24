ЦСКА със специален призив за реванша: Всички на стадиона!

Пресслужбата на ЦСКА излезе със специално послание към „червената" общност след нулевото равенство срещу Карабах от втория предварителен кръг на Лига Европа. Реваншът е идната седмица на „Васил Левски" в София и от 31-кратния ни шампион призоваха феновете да напълнят Националния стадион за важния мач. При успех столичният гранд ще си гарантира минимум плейоф в Лигата на конференциите.

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

„Битката продължава! Нека я спечелим заедно! Всички на стадиона в четвъртък!", написаха от „червения" клуб на страницата си във Facebook.

ЦСКА приема Карабах в София на 30-и юли (четвъртък) от 21:00 часа местно време. Sportal.bg отново ще ви представи развитието на срещата в реално време.

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