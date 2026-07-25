Антонели е по-бърз от Ферари в състезателно темпо

Ферари оглави класирането и в двете петъчни тренировки за Гран При на Унгария във Формула 1, но съперниците им остават близо в битката по отношение на състезателното темпо.

На пръв поглед Ферари се радваше на впечатляващ ден на пистата „Хунгароринг“. Скудерията доминираше и в двете петъчни сесии с предимство от около половин секунда пред най-близките си преследвачи. Външният вид обаче може да бъде измамен, тъй като конкурентната подредба изглежда много по-оспорвана, отколкото предполагат времената.

Ферари със сериозен аванс в Унгария

Дългите серии с обиколки с много гориво в края на втората тренировка нарисуваха напълно различна картина. Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели, който трябваше да прекрати своята квалификационна симулация с меки гуми заради червен флаг и грешка при втория си опит, показа най-силното състезателно темпо от всички пилоти на пистата.

След корекция за различната продължителност на стинтовете и използваните типове гуми, италианецът е бил средно с 0,46 секунди на обиколка по-бърз от Шарл Льоклер с Ферари, чиято състезателна симулация далеч не беше постоянна.

Големият въпрос сега е: Защо Ферари изглеждаше толкова силен в една бърза обиколка, а изпитваше такива трудности в дългите серии? Точно този въпрос Скудерията ще анализира оттук нататък, за да оптимизира настройките за останалата част от състезателния уикенд.

Шарл Леклер най-бърз в първата тренировка на „Хунгароринг“

Дългата серия на Люис Хамилтън (+0,67 сек) също не беше убедителна. И пилотът на Макларън Ландо Норис (+0,52 сек), и Джордж Ръсел с втория болид на Мерцедес (+0,61 сек) бяха по-бързи в състезателна дистанция.

Картината изглеждаше малко по-различно в първата тренировка. Там дългата серия на Хамилтън беше с около четири десети от секундата на обиколка по-бърза от тази на Ръсел. Истинският ориентир за Мерцедес в Унгария обаче отново изглежда е Антонели, който пропусна първата сесия, тъй като Фредерик Вести зае неговото място.

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Подобна тенденция се наблюдаваше и в Ред Бул. Макс Верстапен завърши втори в първата тренировка и четвърти във втората, но след като колите бяха заредени с гориво, двамата пилоти на тима също изпитваха трудности да поддържат темпото си.

Исак Хаджар губеше средно по 0,79 секунди на обиколка спрямо Антонели по време на дългите серии, докато съотборникът му Верстапен беше с 0,82 секунди по-бавен. За разлика от Ферари обаче, състезателното темпо на Ред Бул още в първата тренировка не даваше много поводи за оптимизъм.

В резултат на това Ред Бул също може да бъде принуден да промени настройките си повече в посока на състезателното представяне от събота нататък, въпреки че „Хунгароринг“ е писта, на която изпреварванията са изключително трудни, което традиционно прави квалификацията много по-важна.

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Астън Мартин също беше в центъра на вниманието в петък. Отборът пристигна в Унгария с голям пакет с подобрения, надявайки се поне да се отърве от нежелания етикет на най-бавен отбор и да се доближи до средата на колоната.

Въз основа на първоначалните данни обаче, изглежда, че очакваната голяма крачка напред не се е осъществила. Това е така и защото разликата спрямо конкуренцията вече беше огромна. В дългите серии по време на втората тренировка Фернандо Алонсо беше вторият най-бавен пилот на пистата, изоставайки с 3,42 секунди на обиколка.

Поне успя да изпревари Валтери Ботас (+3,93 сек). Въпреки това Астън Мартин остава далеч от челото на средната група. Най-голямата слабост на отбора продължава да бъде максималната скорост: особено в първия сектор, Астън Мартин губи много време спрямо съперниците си на по-дългите прави.

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Нико Хюлкенберг (+1,25 сек) отново впечатли в петък със силно темпо в дългите серии, както и през последните няколко състезателни уикенда. Досега обаче германецът не успява да превърне тази скорост в точки.

Негов основен съперник в Будапеща вероятно отново ще бъде Рейсинг Булс (+1,46 сек). Алпин (+2,16 сек), от друга страна, изглежда изостава все повече в битката за развитие.

Хаас (+1,94 сек) показа солидно, макар и не изключително, представяне в дългите серии. Петъкът се оказа значително по-труден за Уилямс (+3,01 сек): в момента отборът се намира много по-близо до Кадилак и Астън Мартин, отколкото на достижимо разстояние от топ 10.

След труден край на втората свободна тренировка, Ферари показа силен потенциал в дългите серии, оглавявайки оспорвана битка пред протежето на Мерцедес Кими Антонели, докато Ред Бул продължи да изпитва затруднения. Верстапен завърши трети в подреждането в петък.

С гуми медиум Антонели имаше предимство от около две десети пред пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Карлос Сайнц. Когато обаче отборите преминаха към меките гуми за дългите серии, болидите на Ферари намериха по-добър ритъм, като Льоклер беше най-бърз. Със софт, средното време на Льоклер беше с почти две десети по-добро от това на Антонели в рамките на стинт от пет обиколки, а съотборникът му Сайнц беше съвсем малко по-назад.

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Съотборникът на Антонели, Джордж Ръсел, изпита затруднения с меките гуми и се нареди пети по средни времена. Силното представяне на Ферари с гумите софт е добър знак за отбора, тъй като предполага, че те разполагат със солидно състезателно темпо на по-меката смес, което може да бъде от решаващо значение в неделната надпревара.

Двойката на Ред Бул, съставена от Верстапен и Серхио Перес, не успя да се доближи до скоростта на Ферари и Мерцедес. Дългите серии на Верстапен с меките гуми бяха с почти половин секунда по-бавни от тези на Льоклер. Това може да е повод за безпокойство за Ред Бул, особено като се има предвид, че Гран При на Унгария е писта, на която износването на гумите често е основен фактор. Ако не успеят да подобрят темпото си в дългите серии, може да ги очаква трудно състезание в неделя.

Астън Мартин, Макларън и Алпин останаха далеч зад водещите три отбора в дългите серии с меки гуми. Оскар Пиастри беше най-бързият от останалите тимове, но средното му време за обиколка беше с над секунда по-бавно от това на Льоклер. Това предполага, че битката за челните позиции в неделя ще се води между Ферари, Мерцедес и евентуално Ред Бул, ако успеят да намерят повече скорост.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

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Снимки: Gettyimages