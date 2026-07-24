В Хаас нахокаха здраво двамата си пилоти след "Спа"

Шефът на отбора на Хаас, Аяо Комацу, категорично подчерта, че неговите пилоти не трябва да допускат контакт при никакви обстоятелства след сблъсъка им в първата обиколка на Гран при на Белгия във Формула 1.

Гран при на Белгия отбеляза четвърто поредно състезание без спечелена точка за Хаас, след като началото на сезона изглеждаше обещаващо. Въпреки това от няколко надпревари насам е ясно, че американският тим изостава в развитието си спрямо повечето си съперници, като Рейсинг Булс и Ауди, които вече се борят с Алпин за точки.

Six #HungarianGP winners on the current grid 🏆



8️⃣ Hamilton

2️⃣ Verstappen

1️⃣ Alonso, Ocon, Piastri, Norris #F1 pic.twitter.com/tEFdjBP246 — Formula 1 (@F1) July 23, 2026

Астън Мартин декларира 16 промени по колата за Унгария

Поради тази причина надеждите за силно представяне на „Спа“ не бяха особено големи, особено за Естебан Окон, който изпитва проблеми с представянето на своя болид VF-24. Фактът, че двамата пилоти се удариха още в първата обиколка, което доведе до излизане на французина от пистата и спукани гуми и за двамата, допълнително усложни ситуацията.

В исторически план инцидентите с пилоти на Хаас не са новост, но за шефа на отбора Аяо Комацу е от съществено значение да се постави ясна граница веднага, въпреки специфичните обстоятелства на инцидента от миналата седмица.

Хамилтън обясни защо е смятал, че може да спечели на "Спа"

„Просто трябва да сме сигурни, че това няма да се случи отново - заяви Комацу в Будапеща. - Както винаги, дори в неделя след състезанието, исках да чуя гледните точки и на двете страни, след което изложих и моята. Разговаряхме по въпроса, както и в следващите дни, така че всичко е наред.“

Запитан за собственото му мнение, японският шеф на тима избегна въпроса: „Не мисля, че трябва да го споделям тук. Моят интерес е, каквато и да е причината, това просто да не се повтаря. Точка. Така че трябва да имаме ясни правила за действие.“

Никола Цолов стартира уикенда в Унгария с 4-о време

Що се отнася до Окон, чието бъдеще в Хаас изглежда донякъде несигурно предвид разочароващите му резултати от началото на сезона, инцидентът се дължи по-скоро на нещастно стечение на обстоятелствата, отколкото на истинска битка за позиция, която се е объркала.

Лоран Мекис: Полагаме много усилия да задържим най-добрия пилот в света

„Със сигурност не беше идеално - обясни Окон пред пресата. - Това не е нещо, което искаме да се случва, защото вече се борим да поддържаме темпо, което да ни вкара в зоната на точките.“

„Проведохме разговор с Аяо, Оли и мен веднага след състезанието. Много директен разговор. Сигурен съм, че ще излезем по-силни от това. Аяо ни каза каквото искаше. Това със сигурност не трябва да се случва. Не е като да се борим за световния шампионат.“

„Наистина беше нещастен случай. Честно казано, дори не беше истинска битка. Оли имаше проблеми със скоростите си на излизане от завоя. Бяхме трима един до друг, защото се опитвахме да го избегнем. Той беше много бавен. Аз бях от вътрешната страна, Нико Хюлкенберг също беше с нас.“

„Оли всъщност беше малко по-назад. Спрях рано, за да пусна Нико. Бях от вътрешната страна. В последния момент видях Оли да идва и се сблъскахме. Наистина е доста нещастно. Разбира се, не искаме да губим време с това. Надявам се, че няма да се повтори.“

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google