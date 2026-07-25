Верстапен даде надежда на Ред Бул: Те са ми като второ семейство

Макс Верстапен коментира бъдещето си и елементите, които са необходими, за да остане в Ред Бул – отбор, който той описва като „второ семейство“.

Четирикратният световен шампион все още не е потвърдил ангажимента си към базирания в Милтън Кийнс тим за 2027, нито дали изобщо ще остане във Формула 1.

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Верстапен има договор с Ред Бул до края на 2028, но в него има клаузи, които могат да бъдат активирани това лято, за да улеснят напускането му в края на годината.

Въпреки това опциите му във Формула 1 са ограничени, а австрийският отбор започва да показва стабилен напредък със своя автомобил RB22.

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Той си осигури втори подиум за сезона на „Спа“ и признава, че нещата се движат в по-добра посока, макар да остава предпазлив относно подобренията на конкурентите, които биха могли да променят ситуацията.

„Да, мисля, че просто се опитваме да разберем основите на колата - заяви Верстапен на "Хунгароринг". - Понякога представянето беше по-лесно за постигане. Понякога все още имаме някои проблеми, които трябва да разрешим, но тенденцията е възходяща. Така че мисля, че това винаги е хубаво да се види.

„Но в същото време трябва да изчакаме и да видим кога другите ще дойдат с големи подобрения, защото понякога имаш добър уикенд, а в следващия някой идва с подобрение, струващо две или три десети, и всичко отново изглежда малко по-различно. Така че наистина трябва да подхождаме състезание за състезание.“

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За 28-годишния пилот наличието на болид, способен да печели, очевидно е ключов фактор, който Ред Бул трябва да осигури, за да го задържи, но това не е всичко.

Верстапен иска да се чувства добре, където и да реши да се състезава, и настоява, че се чувства точно така в отбора, за който кара от Гран При на Испания през 2016 г.

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Запитан кои елементи освен победите са важни, за да остане в Ред Бул, Верстапен обясни: „Да се чувствам добре. Но аз се чувствам добре от моя страна. Казвам, че няма какво да се коментира, защото нищо не се случва. Така че за мен фокусът е върху това да се опитам да извлека максимума от колата. И, както обясних преди, това вече е достатъчно сложно за справяне. Да, това е, което правя.“

„Искам да кажа, този отбор е като второ семейство за мен, знаете, и да, просто се опитваме да разберем колата си малко по-добре и, разбира се, да се върнем към победите.“

„Но, както казах, бяхме близо в един уикенд. Надявам се, разбира се, това да се случва малко по-често. Но, както казах и преди, определено има възходяща тенденция. Така че това е добре.“

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Снимки: Gettyimages