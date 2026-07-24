Никола Цолов седми в квалификацията на "Хунгароринг"

Никола Цолов се класира седми в квалификацията през уикенда на деветия кръг от шампионата на Формула 2.

23 градуса бе температурата на пистата в началото на сесията за разпределение местата на стартовата решетка за спринта и основната надпревара във Формула 2 през уикенда за Гран при на Унгария. Всички направиха опознавателни обиколки в първите минути. Рафаел Камара излезе със средно твърдите гуми, докато останалите започнаха направо със софт.

Първият опит на Цолов бе 1:48.513 мин, но времената тепърва щяха да падат. Следващият му опит бе много добър и го изведе начело – 1:29.601 мин. На почти две десети зад него бяха Габриеле Мини и Мартиниус Стеншорн. Никола се прибра в бокса след общо 5 обиколки.

Nikola Tsolov goes fastest! 🟣



The Bulgarian Lion roars to the top on a 1:29.601 🇧🇬🦁#F2 #HungarianGP pic.twitter.com/MPg4gqHw3S — Formula 2 (@Formula2) July 24, 2026

Никола Цолов стартира уикенда в Унгария с 4-о време

Ноел Леон, Куш Майни и Камара подобриха времето на Цолов. При малко повече от 12 оставащи минути от квалификацията почти всички пилоти бяха в питовете. Камара свали първото време до 1:29.323 мин.

Nikola Tsolov responds ✅



The Red Bull Junior goes back onto provisional pole with a 1:29.313, just 0.010s faster than his championship rivals effort 🤏👀#F2 #HungarianGP pic.twitter.com/AAG3d6m763 — Formula 2 (@Formula2) July 24, 2026

Цолов се върна на пистата при оставащи около 11 минути от сесията. Бързата му обиколка бе с най-добър втори сектор и с 0,010 сек по-добра от тази на Камара. Даде първо време, но веднага след това бе изместен от Джошуа Дюрксен с 1:29.106 мин. Майни бе още по-бърз, Тасанапол Интрапувашак също мина пред Никола.

Лорънс ван Хьопен също мина пред българския пилот на Кампос Рейсинг в оставащите минути. Цолов бе в бокса, откъдето не излезе за нова серия. Българският пилот остана седми в подреждането. Майни спечели квалификацията пред Камара, Ноел Леон, Дюрксен, Интрапувашак, Ван Хьопен, Цолов. Местата от осмо до десето заеха Дино Беганович, Габриеле Мини и Себастиан Монтоя.

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Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

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