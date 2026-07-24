Оптимист ли е Ландо Норис за промените по колата на Макларън?

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис призна, че е "умерен оптимист" да това дали сериозният пакет подобрения за Гран при на Унгария може да помогне за преобразяването на сезона му и този на неговия отбор.

Настоящият шампион при пилотите изпитва трудности в защитата на титлата си през тази кампания. Ландо заема петото място в класирането, като е постигнал само два подиума в първите десет кръга от годината.

Six #HungarianGP winners on the current grid 🏆



8️⃣ Hamilton

2️⃣ Verstappen

1️⃣ Alonso, Ocon, Piastri, Norris #F1 pic.twitter.com/tEFdjBP246 — Formula 1 (@F1) July 23, 2026

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Но с набор от подобрения, които ще бъдат монтирани на болида MCL40 точно преди лятната пауза, британецът иска да бъде уверен, че те ще отстранят някои от проблемите, които измъчват базирания в Уокинг отбор.

Макларън ще въведе ревизиран под като централен елемент на нововъведенията, с допълнителни аеродинамични подобрения, включително тестване на експерименталното си задно крило по време на тренировките.

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Запитан за цялостния пакет на отбора за уикенда в Будапеща и какви са очакванията му, Норис се опита да омаловажи възможността за незабавен ефект.

„Вероятно все още имаме най-добрия цялостен пакет със задвижваща система - каза той. - Така че се надявахме на добър уикенд на „Спа“. Все още се надяваме, че и тук може да бъде добър уикенд; честно казано, просто трябва да изчакаме и да видим ефекта от подобрението.“

„Мисля, че искаме да сме оптимисти. Искаме да сме уверени и да се надяваме, че то ще реши някои от проблемите, с които в момента се борим и които ни ограничават.“

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Въпреки това, Норис и преди е оставал разочарован и е внимателен да не повишава очакванията, само за да бъде подведен отново.

„Имаше няколко подобрения тази година, които може би не проработиха точно както се надявахме, така че мисля, че просто сме малко по-предпазливи – аз със сигурност съм – и изчакваме да видим дали ще проработи точно както очакваме“, призна британецът.

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Но ако подобренията успеят да свалят от времето за обиколка на MCL40, 26-годишният пилот вярва, че „Хунгароринг“ е писта, на която новият пакет може да се отличи.

„Така че се надявам, като комбинация, че това е добра писта за нас и с тази кола ще имаме добър уикенд. Очаквам го с нетърпение.“

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

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Снимки: Gettyimages