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Шарл Леклер най-бърз в първата тренировка на „Хунгароринг“

  • 24 юли 2026 | 15:50
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Шарл Леклер най-бърз в първата тренировка на „Хунгароринг“

Пилотът на Ферари Шарл Леклер беше най-бърз в първата свободна тренировка за Гран При на Унгария, 11 кръг от сезон 2026 във Формула 1.

Леклер записа най-добрата си обиколка с меките сликове за 1.19,075 минути, следван от Макс Верстапен с Ред Бул и Люис Хамилтън с другата кола на Скудерията. Двамата завършиха на 0,484 и 0,543 секунди от Леклер.

Леклер беше най-бърз и в сериите със средно твърди гуми в първата половина на сесията, но получи повреда при прибирането си в бокса малко преди края на тренировката и механиците трябваше да избутат колата му до гоража.

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Исак Хаджар осигури присъствието и на двете коли на Ред Бул в топ 5, а челната петица допълни Джордж Ръсел с Мерцедес, който обаче остана на почти 1 секунда при бързата си обиколка с меките сликове от Леклер.

Тренировката се оказа трудна за Астън Мартин, тъй като Ланс Строл спря заради в повреда в задното ляво окачване, която стана на излизането от втория завой и дръпна канадецът, който се завъртя с висока скорост, но успя да спре до трасето.

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Габриел Бортолето и Нико Хюлкенберг отново вкараха Ауди в топ 10, а Лиам Лоусън и Арвид Линдблад завършиха девети и десети за Рейсинг Булс.

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Снимки: Gettyimages

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