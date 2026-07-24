Шарл Леклер най-бърз в първата тренировка на „Хунгароринг“

Пилотът на Ферари Шарл Леклер беше най-бърз в първата свободна тренировка за Гран При на Унгария, 11 кръг от сезон 2026 във Формула 1.

Леклер записа най-добрата си обиколка с меките сликове за 1.19,075 минути, следван от Макс Верстапен с Ред Бул и Люис Хамилтън с другата кола на Скудерията. Двамата завършиха на 0,484 и 0,543 секунди от Леклер.

Леклер беше най-бърз и в сериите със средно твърди гуми в първата половина на сесията, но получи повреда при прибирането си в бокса малко преди края на тренировката и механиците трябваше да избутат колата му до гоража.

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Исак Хаджар осигури присъствието и на двете коли на Ред Бул в топ 5, а челната петица допълни Джордж Ръсел с Мерцедес, който обаче остана на почти 1 секунда при бързата си обиколка с меките сликове от Леклер.

Тренировката се оказа трудна за Астън Мартин, тъй като Ланс Строл спря заради в повреда в задното ляво окачване, която стана на излизането от втория завой и дръпна канадецът, който се завъртя с висока скорост, но успя да спре до трасето.

📻 "Something broke"



Leclerc finished FP1 on top but his session ended early 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/xBGVEXDjL9 — Formula 1 (@F1) July 24, 2026

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Снимки: Gettyimages