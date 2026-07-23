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Фенове на Ботев: Никой няма право да говори от името на "Трибуна Изток"

  • 23 юли 2026 | 11:02
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Фенове на Ботев (Пловдив) разкритикуваха остро изявата на новосъздадената общност "South SIDE", която в своя профил в Инстаграм смело обяви край на общността "Трибуна Изток" и преместване към агитката на южната трибуна на стадион "Христо Ботев". Общото мнение е, че това е някаква самонадеяна проява и никой няма право да говори от името на Трибуна Изток.

Въпросната позиция на "South SIDE" бе коментирана от един от най-изявените фенове на "жълто-черните" - Божидар Божилов:

Фенове на Ботев: Край на общността "Трибуна Изток", появява се "South SIDE"
Фенове на Ботев: Край на общността "Трибуна Изток", появява се "South SIDE"

"Нямам идея колко да си самонадеян или с някаква шизофрения за да говориш от името на Трибуна Изток. Няма как да разформироваш нещо, което не си го създал лично ти! Ако още веднъж си позволиш да използваш това име и тази емблема .. ще спреш зъби поне една седмица .... шизофреник!", написа Божилов.

"Кви сте вие бе, как така ще говорите от името на ТИ, смешници", гласи пък коментарът на друг фен.

"Не мислите ли, че има прекалено много организации и не е нужно да се правят нови? Ако искате да бъдете активни, просто станете част от някоя от съществуващите, вместо да се разводняваме на 18686 парчета", пише в свой коментар и привърженик на Ботев от фракцията "Centrum Crew".

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