Тунчев: Много съм доволен от футболистите

Арда (Кърджали) записа първа победа през сезона след драматичния успех над Славия с минималното 1:0 във втория кръг от efbet Лига. Щастливият старши треньор Александър Тунчев изрази радостта си от победата след края и сподели мнението си дали ще успее да се настрои тима му за нов успех в следващия кръг срещу сребърния медалист от миналата кампания ЦСКА 1948, който би бил доста изморен предвид европейския си ангажимент.

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„Така е може би по-сладко. Имаше как да победим и в по-ранен етап, но, за съжаление, завършващите удари, които отправяхме към вратата на Славия, не намираха мрежата. Доволен съм от старанието и от начина, по който играха футболистите и тази настоятелност до последния съдийски сигнал ни възнагради.

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Пак ще се повторя и ще кажа, че не е важно дали ще дойде в първата или в последната минута голът, хубавото е, когато идва. Другото хубаво е, че не допуснахме почти нищо да се случи пред нашата врата. Може би така второто полувреме една грешка допуснахме един преход на отбора на Славия, имаше едно прострелно центриране през втората част и това беше всичко като цяло. Още веднъж ще кажа, че съм много доволен от футболистите. Успяхме по най-бързия начин, особено през първото полувреме, когато губехме топката, по най-бързия начин да си я върнем.

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Нормално е винаги да има риск, но винаги е добре, когато излизаме при загуба на топка и успяваме горе да притиснем противника. Ясно е, че в един момент може би щеше да дойде умора. Ясно е, че някои футболисти бяха пропуснали части от седмичния цикъл. Ясно е, че също Доминик Янков, който влезе през второто полувреме, също има нужда от игрови ритъм, но доволен съм от това старание на всички.

Не мисля, че по някакъв начин това ще се отрази на отбора на ЦСКА 1948. Разполагат с доста футболисти, така че според мен те имат възможност да ротират доста от своите състезатели. Но пък, да - след европейски мач (пожелавам им успех, разбира се, ако могат да продължат) може би ще имаме своите шансове", каза Тунчев.

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