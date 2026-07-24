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  3. Героят Кабов: Можеше да водим с два-три гола още на полувремето

Героят Кабов: Можеше да водим с два-три гола още на полувремето

  • 24 юли 2026 | 23:30
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Нападателят на Арда Атанас Кабов, който се превърна в герой за своя отбор с победния си гол срещу Славия, сподели след края на срещата, че успехът на "небесносините" е напълно заслужен. Той се появи от резервната скамейка през второто полувреме, а в добавеното време на мача преодоля Иван Андонов с удар от далечно разстояние.

"Тази награда я заслужаваше всеки един от нашия отбор днес. Изключително добро представяне на всички футболисти. Ако трябва да съм честен, от миналата година, когато дойдох в Арда, може би не сме играли такъв мач. Такава доминация! През първото полувреме бяхме притиснали Славия дълбоко в тяхната половина. Можеше да водим с два-три гола още на полувремето. Искам да поздравя целия отбор за характера, който показахме днес.

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Разочаровани сме, че не започнахме сезона с победа срещу Септември. Имаше хора, които не бяха картотекирани за мача. Посвещавам този гол на моята майка. Искам да ѝ кажа, че я обичам страшно много.

Направихме доста добра подготовка, чувстваме се добре. Тук сме събрани добри футболисти, искаме да играем атакуващ и красив футбол. Да пресираме отборите при загуба на топка. Щастлив съм, че днес всяка една фаза от нашата игра се получаваше много добре. Изиграхме един перфектен мач. Заслужено трябваше да бием поне с 2-3 гола.

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ЦСКА 1948 е доста добър отбор. Със сигурност това, че имат европейски мачове, може да повлияе. Надявам се да влязат малко по-уморени. Отиваме в София, за да вземем трите точки и ще се постараем максимално да спечелим", каза Кабов.

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