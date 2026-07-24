Асистентът на Достанич: Арда заслужено победи

Славия допусна поражение с минималното 0:1 от Арда (Кърджали) в среща от втория кръг на родната efbet Лига. Така славистите останаха само с точка от първите си два мача заради равния с ЦСКА в първия ден от шампионата, от което определено не останаха доволни от щаба на „белите", а ситуацията коментира помощник-треньора Юлиан Петков. Също така той говори и за предстоящото малко столично дерби срещу Локомотив (София), което ще бъде в идния кръг.

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„Труден мач срещу добър отбор. Опитахме да затворим пространствата. Видяхте, че повече имахме и малко късмет в някои положения. Просто на края не се ориентирахме при ъгловия удар, там не успяхме да избием добре топката. Не видях точно къде, но при доста хора нашият вратар не видя топката и загубихме накрая мога да кажа доста не нелепо, но много лошо за нас.

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Не влязохме добре в мача. До 15-ата минута Арда имаха едно-две положения. След 15-ата минута вече успяхме да задържим повече топката, да се отдалечим от вратата, опитахме да застрашим вратата на отбора на Арда и второто полувреме излязохме доста по-добре. Първите 15 минути владеехме доста повече играта. Опитахме се да отправиме, да затрудним, така да отбележим гол, но не успяхме и след това мачът се играеше може би, който вкара гол - той ще спечели. Арда успяха и може би заслужено спечелиха.

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Все още имаме така нови футболисти след подготовката. Добри футболисти - по фланговете и нападатели. Ще работим върху това нещо, за да можем да вкараме голове и да побеждаваме.

Най-вече с работа. Дербито си е дерби, ще се опитаме да го спечелим. Но ние ще играем за напред не само в дербито, но и във всички мачове да можем да побеждаваме. Пак казвам, ще променим може би някои неща в атака, за да можем да се подобрим, да можем да отбелязваме голове и да печелим мачове", каза Петков.

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