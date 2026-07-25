Мартин Райнов: Янтра е най-добрият отбор

Полузащитникът и един от лидерите на Янтра (Габрово) - Мартин Райнов, коментира очакванията си за предстоящия сезон на тима.

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“Ковачите” през миналата кампания бяха близо до промоция в елита, но допуснаха обрат в баража срещу Септември (София).

“Подготвихме се много добре за първенството. Няма напрежение, натрупахме психически опит, самочувствие и вяра през миналия сезон, затова сега ни остава да спечелим повече точки и да постигнем целта си. Янтра е най-добрият отбор. Искам да благодаря на феновете за подкрепата през миналия сезон. На баража атмосферата беше страхотна и се надявам през този сезон да имаме повече поводи за радост”, каза Райнов.

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