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  3. Мартин Райнов: Янтра е най-добрият отбор

Мартин Райнов: Янтра е най-добрият отбор

  • 25 юли 2026 | 03:13
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Мартин Райнов: Янтра е най-добрият отбор

Полузащитникът и един от лидерите на Янтра (Габрово) - Мартин Райнов, коментира очакванията си за предстоящия сезон на тима.

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“Ковачите” през миналата кампания бяха близо до промоция в елита, но допуснаха обрат в баража срещу Септември (София).

“Подготвихме се много добре за първенството. Няма напрежение, натрупахме психически опит, самочувствие и вяра през миналия сезон, затова сега ни остава да спечелим повече точки и да постигнем целта си. Янтра е най-добрият отбор. Искам да благодаря на феновете за подкрепата през миналия сезон. На баража атмосферата беше страхотна и се надявам през този сезон да имаме повече поводи за радост”, каза Райнов.

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