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Французин може да стане селекционер на Сенегал

  • 25 юли 2026 | 06:14
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Бившият старши треньор на Дженоа Патрик Виейра е един от основните претенденти за поста на национален селекционер на Сенегал.

Според Foot Mercato, Сенегалската футболна федерация води активни преговори с 50-годишния френски треньор. Двете страни са провели няколко срещи през последните дни и диалогът напредва положително.

Официалното назначаване на нов селекционер обаче все още не е възможно. Федерацията по-рано обяви уволнението на Папе Тиау след елиминирането на отбора от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, където Сенегал загуби с 2:3 от Белгия на 1/16-финалите. Решението за прекратяване на договора му обаче все още очаква одобрение от Министерството на спорта на страната.

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Освен Виейра, федерацията обмисля и други варианти. Сред споменатите кандидати е Ерве Ренар, който беше треньор на националния отбор на Тунис на Световното първенство през 2026 г. това лято.

Междувременно, вътрешен човек Фабрицио Романо съобщава, че преговорите между Виейра и Сенегалската футболна федерация наистина продължават, но са в ранен етап. Според него все още не е постигнато споразумение между страните.

Въпреки френското си гражданство, Виейра е роден в Дакар, столицата на Сенегал. След като напусна Дженоа през есента на 2025 г., той още не си е намерил нова работна позиция в света на спорта.

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