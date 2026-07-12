Световното взе поредна треньорска глава

Футболната федерация на Сенегал уволни селекционера Папе Тиау, заявявайки, че резултатите на Световното първенство налагат промяна начело на отбора. Сенегал се надяваше да бъде един от фаворитите на Мондиал 2026, след като победи Мароко на финала за Купата на африканските нации през януари, но направи разочароващ турнир, загуби първите си два мача от груповата фаза от Франция и Норвегия и изпусна преднина от 2:0 пет минути преди края срещу Белгия в осминафиналите, преди да претърпи поражение с 2:3 в продълженията.

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45-годишният Тиау трябваше да изтърпи наказание от пет мача през септември в началото на квалификациите за Купата на африканските нации през 2027-а, защото изведе футболистите от терена в знак на протест срещу дузпата, отсъдена на Мароко на финала в Рабат. Френският всекидневник "Екип" съобщи, че Патрик Виейра, световен шампион с тима на Франция, който е роден в Дакар, е сред фаворитите да поеме поста. Сенегалската федерация обяви извънредна пресконференция в понеделник.

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Снимки: Gettyimages