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Президентът на Бенфика е затънал в дългове, попаднал в "черния списък" на Централната банка в Португалия

  • 25 юли 2026 | 04:10
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Президентът на Бенфика е затънал в дългове, попаднал в "черния списък" на Централната банка в Португалия

Президентът на Бенфика, Руи Коща, е бил включен в Централния кредитен регистър на Португалската централна банка, известен като „черния списък“, поради неизпълнение на задължения по кредит на стойност над 20 млн евро към банка „Монтепио“. Информацията, разпространена от изданието „Обсервадор“, е свързана с финансиране за инвестиция на президента на „орлите“ в луксозен жилищен комплекс на име „Дрийм Ливинг“ в Карнашиде.

Пред „Обсервадор“ източник от „10 Инвест“ – компания, притежавана от „10 Инвест, S.G.P.S., Lda.“ (холдинг с 90%) и Руи Коща (с 10%) – не е отрекъл неизпълнението на задължението. Въпреки това е подчертал, че „гаранциите, предоставени на банка „Монтепио“, значително надхвърлят стойността на въпросния кредит, като по този начин стабилно обезпечават позицията на финансовата институция“.

Според същия източник, освен като акционер, Руи Коща е поел и лична отговорност като поръчител за връщането на няколко кредита, отпуснати от банка „Монтепио“. Общата сума на заемите е 20 млн евро и е предназначена за финансиране на проект за шест сгради с 90 апартамента, представен през 2018 г. в партньорство с „ЖПС Груп“ при инвестиция от 45 млн евро.

Проблемите с изплащането на кредита са започнали през май. Въпреки че вече са погасени около 7 млн евро, дългът все още надхвърля 15 мллн евро, включително лихви за забава и други такси. „Обсервадор“ отбелязва, че Руи Коща се опитва да предоговори дълга с „Монтепио“.

Това не е първият случай, в който инвестицията на Руи Коща в този комплекс става новина заради дългове. През април списание „Сабадо“ съобщи за съдебно дело, заведено от Луиш Мендеш, бивш вицепрезидент на Бенфика, срещу компанията „10 Инвест“ заради дълг от 500 хил. евро, като по това време сумата вече е била изплатена.

Бившият администратор на спортното акционерно дружество увери тогава, че напускането му на ръководството на „орлите“ няма никаква връзка с този случай.

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