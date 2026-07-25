Инцидент с работник помрачи строежа на “Камп Ноу”

Трагичен инцидент се е случил на строителната площадка на стадион „Камп Ноу“, където продължава мащабната реконструкция на стадиона на Барселона. Според испанските медии 54-годишен работник е загинал, след като е получил тежки наранявания по време на строителните дейности.

Това е първият смъртен случай, регистриран от началото на реконструкцията на стадиона, която стартира през 2023 г. Проектът за обновяването на „Камп Ноу“ е един от най-големите инфраструктурни процеси в историята на Барселона, като клубът очаква модернизираното съоръжение да бъде напълно завършено през 2027 г.

По информация на испанските медии строителните дейности на стадиона трябва да бъдат финализирани до април 2027 г. Инцидентът обаче хвърля тежка сянка върху проекта, който трябва да върне Барселона в обновения ѝ дом след продължителен период на реконструкция.

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