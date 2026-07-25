Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Инцидент с работник помрачи строежа на “Камп Ноу”

Инцидент с работник помрачи строежа на “Камп Ноу”

  • 25 юли 2026 | 02:36
  • 310
  • 0
Инцидент с работник помрачи строежа на “Камп Ноу”

Трагичен инцидент се е случил на строителната площадка на стадион „Камп Ноу“, където продължава мащабната реконструкция на стадиона на Барселона. Според испанските медии 54-годишен работник е загинал, след като е получил тежки наранявания по време на строителните дейности.

Това е първият смъртен случай, регистриран от началото на реконструкцията на стадиона, която стартира през 2023 г. Проектът за обновяването на „Камп Ноу“ е един от най-големите инфраструктурни процеси в историята на Барселона, като клубът очаква модернизираното съоръжение да бъде напълно завършено през 2027 г.

По информация на испанските медии строителните дейности на стадиона трябва да бъдат финализирани до април 2027 г. Инцидентът обаче хвърля тежка сянка върху проекта, който трябва да върне Барселона в обновения ѝ дом след продължителен период на реконструкция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Евртън се раздели Идриса Гей

Евртън се раздели Идриса Гей

  • 24 юли 2026 | 22:27
  • 2740
  • 1
Българският талант Валери Владимиров попадна в групата на Милан за контрола със Селтик

Българският талант Валери Владимиров попадна в групата на Милан за контрола със Селтик

  • 24 юли 2026 | 22:16
  • 4454
  • 5
Перес е дал благословията си за Родри

Перес е дал благословията си за Родри

  • 24 юли 2026 | 22:09
  • 2102
  • 21
Моуриньо тръгна с победа от дузпа в контрола при повторния си дебют в Реал

Моуриньо тръгна с победа от дузпа в контрола при повторния си дебют в Реал

  • 24 юли 2026 | 21:40
  • 9400
  • 7
Ман Юнайтед се развихри във втората си контрола

Ман Юнайтед се развихри във втората си контрола

  • 24 юли 2026 | 21:26
  • 7181
  • 2
МОК отказа да разследва Инфантино

МОК отказа да разследва Инфантино

  • 24 юли 2026 | 20:30
  • 2787
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Златната резерва" Кабов попари Славия под проливния дъжд в Кърджали

"Златната резерва" Кабов попари Славия под проливния дъжд в Кърджали

  • 24 юли 2026 | 23:09
  • 16066
  • 41
БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

  • 24 юли 2026 | 19:34
  • 29838
  • 142
Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

Хулио Веласкес: Отдава се прекалено голямо значение, че се играят два мача на седмица

  • 24 юли 2026 | 16:17
  • 34989
  • 29
Испанец се превърна в герой за Берое в дербито с Хебър

Испанец се превърна в герой за Берое в дербито с Хебър

  • 24 юли 2026 | 20:41
  • 19735
  • 15
Леброн Джеймс избра Филаделфия, подписва за 2 години

Леброн Джеймс избра Филаделфия, подписва за 2 години

  • 24 юли 2026 | 19:17
  • 13261
  • 4
Италианец е новият шеф на родните съдии

Италианец е новият шеф на родните съдии

  • 24 юли 2026 | 16:09
  • 15028
  • 25