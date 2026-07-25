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Окончателно: Съмървил вече е футболист на Ал-Хилал

  • 25 юли 2026 | 02:26
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Окончателно: Съмървил вече е футболист на Ал-Хилал

Крисенсио Съмървил напусна Уест Хем и продължава кариерата си в Ал-Хилал. Саудитският клуб привлече 24-годишния нидерландски национал срещу 80 млн евро, въпреки че в последните дни крилото беше сериозно свързвано с трансфер в Рома.

Съмървил пристигна в Уест Хем през лятото на 2024 г. срещу близо 30 млн евро, но престоят му при „чуковете“ продължи само един сезон. Въпреки това интересът към него остана сериозен. Освен Рома, с името му бяха свързвани още Пари Сен Жермен и Манчестър Юнайтед. В крайна сметка Ал Хилал успя да изпревари европейските кандидати с оферта, която се оказа трудно отказваема както за Уест Хем, така и за самия футболист.

От Ал-Хилал официално обявиха, че Съмървил е подписал договор за четири години. Контрактът е бил финализиран в тренировъчния център на отбора в Австрия, където саудитският клуб провежда част от подготовката си.

С трансфера си за 80 млн евро Крисенсио Съмървил се превръща във втория най-скъп нидерландски футболист в историята. Пред него остава само Френки де Йонг, за когото Барселона плати 86 млн евро на Аякс през 2019 г. Съмървил преминава в Ал-Хилал след силно представяне на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, на което записа 2 гола и 2 асистенции.

СНИМКА: AlHilal Saudi Club// TWITTER

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