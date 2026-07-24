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Предстоят големи полуфинални сблъсъци в Лигата на нациите при жените

  • 24 юли 2026 | 18:37
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Предстоят големи полуфинални сблъсъци в Лигата на нациите при жените

Събота е ден за полуфинали на финалния турнир от Волейболната Лига на нациите при жените в Макао. Първият сблъсък за място в мача за златните медали противопоставя отборите на Италия и Бразилия. След това домакините от Китай ще се изправят срещу Турция във втория полуфинал.

Италия разгроми Нидерландия и е първият полуфиналист в Лигата на нациите при жените
Италия разгроми Нидерландия и е първият полуфиналист в Лигата на нациите при жените

Италия е двукратен пореден победител в Лигата, както и действащ олимпийски и световен шампион. "Скуадра адзура" се стреми към четвърта титла в световната надпревара. Тимът пристигна на финалите в Макао като втори в крайното класиране на основната фаза с баланс от 10 победи, 2 загуби и 28 точки, само на една зад лидера САЩ. Италианките оправдаха статута си на фаворит в 1/4-финала в сряда срещу Нидерландия, като елиминираха "лалетата" с чиста победа и се класираха за полуфиналите.

30 точки на Ана Кристина изведоха Бразилия до победа над Япония и полуфинал във VNL
30 точки на Ана Кристина изведоха Бразилия до победа над Япония и полуфинал във VNL

Бразилия вече има три медала от VNL, всичките сребърни, включително този от 2025-а. "Селесао" са и бронзови медалисти от последните Олимпийски игри и последното световно първенство. Южноамериканките завършиха тазгодишната основна фаза на трето място с 9 победи, 3 загуби и 26 точки. В своя 1/4-финален мач в Макао в сряда те направиха обрат след загубен първи гейм, за да отстранят Япония.

В преките двубои във VNL между Бразилия и Италия резултатът е 5-5 победи. Те се срещнаха веднъж и по-рано в тазгодишното издание. В мач от предварителната фаза на 7 юни у дома в Бразилия южноамериканките постигнаха петгеймова победа, прекъсвайки по този начин най-дългата серия без загуба, регистрирана някога в международния волейбол – 39 поредни победи, натрупани от Италия за период от малко над две години. Тази серия включваше и три победи над Бразилия, последната от които дойде в друга петгеймова битка на полуфинала на Мондиал 2025. Всъщност тайбрекът е решавал цели пет от последните осем преки сблъсъка между Бразилия и Италия.

Вторият полуфинал в събота между Турция и Китай.

Турция на полуфинал във VNL след обрат срещу Канада
Турция на полуфинал във VNL след обрат срещу Канада

След края на 1/4-финалите Турция се изкачи от 4-о на 3-о място в световната ранглиста, изпреварвайки САЩ. Туркините се класираха за финалите в Макао като четвърти в класирането на предварителната фаза с 9 победи, 3 загуби и 25 точки, а към полуфиналите продължиха след победа с 3:1 след обрат над Канада. Турция спечели Лигата през 2023-а, а също има един сребърен и един бронзов медал във витрината си от надпреварата. Отборът е играл в пет полуфинала в седемте предишни издания на VNL и се завръща в тази фаза след двугодишно отсъствие. Турция е и сребърен медалист от миналогодишното световно първенство и полуфиналист от Олимпиадата в Париж 2024.

Китай излъга САЩ след петгеймова драма и е на полуфинал
Китай излъга САЩ след петгеймова драма и е на полуфинал

Китай се класира за финалите автоматично като домакин. Отборът зае 9-о място в основната фаза с 6 победи, 6 загуби и 19 точки. В 1/4-финалите домакините се впуснаха в петгеймова битка с победителя от предварителната фаза САЩ и ги победиха с тайбрек. Те също се завръщат сред полуфиналистите за първи път от три години. Азиатският тим е спечелил три медала от Лигата в историята – два бронзови и сребърен през 2023-а година. В момента отборът е 7-и в световната ранглиста и има шанс да изпревари Япония в събота, ако постигне победа с 3:0 или 3:1 над Турция.

Турция и Китай са имали 10 предишни срещи в Лигата, като европейският тим води в преките двубои с 6-4 победи. Те излязоха напред, след като спечелиха последните два мача с Китай през 2025-а и тази година в основната фаза, и двата решени след петгеймови битки. Турция победи Китай и с 3:2 на 1/4-финал на Олимпийските игри в Париж 2024. Последната победа на азиатския тим над Турция дойде точно преди това, във VNL, също в пет гейма. Всъщност всичките четири последни срещи между тези отбори бяха решени в тайбрек.

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