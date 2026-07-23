Италия разгроми Нидерландия и е първият полуфиналист в Лигата на нациите при жените

Женският национален отбор на Италия по волейбол стана първият тим, който се класира за полуфиналите на тазгодишното издание на Лигата на нациите.

В четвъртфинален двубой, изигран в китайския град Макао, съставът на селекционера Хулио Веласко постигна чиста победа над Нидерландия с 3:0 (25:21, 25:16, 25:16)

Най-резултатна в срещата бе диагоналът на победителките Екатерина Антропова, която завърши с 16 точки. Тя реализира 32% успеваемост в атака (9 от 28), като същевременно стана най-добра в мача по брой асове (3), блокади (4) и точки от сервис (8).

Силни мачове за италианския тим изиграха и централните блокировачи Сара Фар (8/10) и Анна Данези (5/7).

Волейболистките на Италия имаха сериозно предимство при началния удар (7-2 аса) и на блокада (10-3).

На полуфиналите „Скуадра адзура“ ще се изправи срещу победителя от двойката Бразилия – Япония.

30 точки на Ана Кристина изведоха Бразилия до победа над Япония и полуфинал във VNL

Лига на нациите 2026, жени, 1/4-финал:

Италия – Нидерландия 3:0 (25:21, 25:16, 25:16)

За Италия: Антропова (16), Сила (11), Фар (10)

За Нидерландия: Дамбринк (13), Кнолема (9), Байенс (6)

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