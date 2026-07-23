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30 точки на Ана Кристина изведоха Бразилия до победа над Япония и полуфинал във VNL

  • 23 юли 2026 | 15:08
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30 точки на Ана Кристина изведоха Бразилия до победа над Япония и полуфинал във VNL

Женският национален отбор на Бразилия се класира за полуфиналите на Лигата на нациите, след като победи Япония с 3:1 (24:26, 25:22, 25:16, 25:20) в четвъртфинален сблъсък, изигран в Макао.

Най-резултатна в мача бе посрещачката на южноамериканския тим Ана Кристина, която записа впечатляващите 30 точки.

Тя реализира 25 от 46 атаки (54% успеваемост), добави два аса и три успешни блокади.

Освен това Кристина показа отлична игра в защита с 51% позитивно посрещане при цели 37 опита и само две грешки.

Бразилките наложиха доминация на блокада (15-8), където особено се отличи Лусия (4), която замени Лорена във втория гейм. Победителките бяха значително по-ефективни и в нападение, реализирайки 45% от атаките си срещу 36% за японките.

На 25 юли в полуфиналите на турнира Бразилия ще се изправи срещу Италия. Двубоят ще бъде повторение на финала в Лигата на нациите от 2025 г.

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Лига на нациите 2026, жени, 1/4-финал

Бразилия – Япония 3:1 (24:26, 25:22, 25:16, 25:20)

За Бразилия: Ана Кристина (30), Бергман (24), Розамария (12)
За Япония: Вада (19), Ишикава (15), Сато (12)

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