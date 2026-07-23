Китай излъга САЩ след петгеймова драма и е на полуфинал

Домакините от Китай станаха последните полуфиналисти в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените. Китайките буквално излъгаха олимпийския вицешампион САЩ след петгеймова драма с 3:2 (15:25, 25:23, 25:20, 17:25, 15:13) в последния 1/4-финал на финалния турнир, игран този следобед пред близо 4400 зрители в залата в Макао.

По този начин Китай ще играе на полуфиналите пак след 2023-а година, когато стигна до финала, който загуби от Турция. Домакините ще срещнат именно туркините на полуфинала в събота (25 юли). По-рано днес световните вицешампионки се наложиха над Канада с 3:1 гейма.

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Полуфиналът между Китай и Турция ще бъде в събота (25 юли) от 14,30 часа българско време. Преди това от 11,00 часа ще бъде първата полуфинална среща между олимпийския и световен шампион Италия и Бразилия.

САЩ, които спечелиха първото място в основната фаза на Лигата на нациите, пък отпада на 1/4-финалите за трета поредна година.

Най-полезни за Китай станаха Ю Шан Жуан (1 блок и 1 ас) и Сян Ю Гон (2 блока и 1 ас) съответно със 17 и 15 точки за победата.

За тима на САЩ Джордън Томпсън заби 24 точки (1 блок и 2 аса), а Дейна Ретке добави 18 точки (4 блока), но и това не беше достатъчно за успеха.

САЩ - КИТАЙ 2:3 (25:15, 23:25, 20:25, 25:17, 13:15)

САЩ: Пултър 2, Джордън Томпсън 24, Ейвъри Скинър 13, Лоугън Игълстън 14, Дейна Ретке 18, Ейджа О'Нийл 11 - Алексис Родригес-либеро (Сейдж Ка'аха'айна-Торес, Стефани Самеди 2, Медисън Банкс 1, Симон Лий Уонк 1, Моргън Хенц-либеро)

Старши треньор: ЕРИК СЪЛИВЪН

КИТАЙ: Шен Ю Сие, Сян Ю Гон 15, Ю Шан Жуан 17, Син Тан 13, Юан Юан Уан 12, Жон Нан Гуо - Мън Джие Уан-либеро (Ли Ню Дяо, Ао Кян Уан 9, Шу Мин Ян 2, Чен Суан Ли 3, Фей Фан Ни)

Старши треньор: ЖАО ЙОН.

Снимки: volleyballworld.com

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