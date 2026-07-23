Турция на полуфинал във VNL след обрат срещу Канада

Световният вицешампион Турция се класира за полуфиналите на тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените. Момичетата на Даниеле Сантарели обърнаха и се наложиха над Канада с 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17) в третия мач от 1/4-финалите на финалния турнир, игран днес пред около 2000 зрители в залата в Макао.

Така туркините ще играят на полуфиналите отново след 2023-а година, когато спечелиха и титлата. На полуфиналите Турция очаква победителя от последната 1/4-финална среща между САЩ и домакините от Китай. Полуфиналът ще бъде в събота (25 юли) от 14,30 часа българско време.

От друга страна Канада ще завърши на 5-о място в крайното класиране на Лигата на нациите.

Над всички за Турция отново бе звездата Мелиса Варгас със страхотните 27 точки (4 аса) за победата. Ханде Баладън (1 блок) и Зехра Гюнеш (3 блока и 2 аса) добавиха още 14 и 12 точки за успеха.

За Канада Кийра Ван Рик също реализира 27 точки (1 блок и 4 аса). Алекса Грей (1 ас) и Абигейл Гюзън (2 блока) завършиха с по 14 точки, но и това не помогна за победата.

ТУРЦИЯ - КАНАДА 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17)

ТУРЦИЯ: Елиф Шахин 5, Мелиса Варгас 27, Ханде Баладън 14, Илкин Айдън 11, Зехра Гюнеш 12, Шинийд Джак Късал 5 - Джизем Йорге-либеро (Ейлюл Ятгън, Япрак Еркек)

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ САНТАРЕЛИ

КАНАДА: Бри Франзън 1, Кийра Ван Рик 27, Алекса Грей 14, Абигейл Гюзън 14, Емили Мальо 5, Нядоли Токбуом 7 - Кейси Йост-либеро (Оливия Андулайевич, Анна Шмрек 4, Къртни Бейкър, Катерина Георгадис)

Старши треньор: ДЖОВАНИ ГУИДЕТИ.

Снимки: volleyballworld.com

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