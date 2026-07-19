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Васил Панайотов: Не ни достигна концентрация

  • 19 юли 2026 | 21:42
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Капитанът на Черно море Васил Панайотов беше разочарован след равенството 1:1 с Ботев (Враца). Врачани достигнаха до точката в добавеното време.

Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда
Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

„Не ни достигна концентрация. Доста разочароващо. Всички знаем, че първият мач е най-тежък. Мисля, че показахме добра игра на моменти. Тази липса на концентрация ни взе двете точки. Имаме доста време да се поправим. Имаме работа за вършене. Ние сме отбор, който се учи и работи. Ще се подобряваме с всяка изминала седмица. Отборът е нов и има доста млади момчета. Това е бъдещето занапред. Останах заради старши треньора. Надявам се, че ще бъда полезен. Един футболист трябва да заслужи мястото си в клуба с всяка тренировка и мач. Всички знаем, че в дербито няма фаворити. Играем на „Тича“. Всички осъзнаваме добре какво значи това дерби за града“.

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