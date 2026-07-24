Балкан обяви официално назначението на Караичич

Шампионът на България Балкан обяви официално назначението на сръбския специалист Богдан Караичич за нов старши треньор на тима. Още в четвъртък Sportal.bg съобщи, че бившият помощник на легендарния Желко Обрадович в Партизан поема ботевградчани.

“БК Балкан Ботевград официално представя новия си треньор Богдан Караичич!

Сръбският специалист носи сериозен опит: години като асистент на Желко Обрадович в Партизан (2x шампион в АБА лигата), носител на Купата на Русия с Локомотив Кубан, а миналия сезон като старши треньор изведе Партизан до титлата в Сръбската лига. Треньорствал е и Арис Солун, а в момента ръководи националния отбор на Армения.

Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

Истински опит от върха на европейския баскетбол , точно когато навлизаме в историческия си дебютен сезон в BKT EuroCup.

Добре дошъл в семейство, тренер!”, написаха от Балкан в официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google