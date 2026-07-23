Лоран Мекис: Полагаме много усилия да задържим най-добрия пилот в света

Отборният директор Лоран Мекис заяви, че много добри пилоти проявяват интерес към пилотско място в Ред Бул, ако четирикратният световен шампион Макс Верстапен наистина напусне. Настоящият договор на нидерландеца е до края на 2028, но специализирани медии пишат, че той има опция за неговото прекратяване, ако не бъдат постигнати определени резултати.

Верстапен все още не е печелил състезание през 2026 и Ред Бул продължава да изостава от водещите отбори Мерцедес и Ферари, което допълнително засилва слуховете за негово напускане.

"Нещата работят и в двете посоки. Съвсем нормално е Макс да получава запитвания от други отбори, защото е най-добрият пилот в света. Когато обаче разполагаш с топ отбор, ти също ще получаваш обаждания от силни състезатели. В момента полагаме много усилия за развитие на болида и за задържане на най-добрия пилот в света. Забелязваме, разбира се, израстването на Исак Хаджар покрай Макс. За нас това е идеална двойка и искаме да я запазим", каза Мекис за Sky Sports F1.

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Верстапен страда от липса на скорост и непредвидени катастрофи. За Белгия бе сменено задното му крило и той постигна трети подиум за сезона. Ред Бул продължава да изостава значително от Мерцедес, но отборът доказа и през миналата година, че може да прогресира бързо и да се бори за титла. През 2025 Верстапен бе на 104 точки от първото място, но завърши с две зад шампиона Ландо Норис.

"Ред Бул Рейсинг има само една цел - да печели. Намеренията на Макс са същите. Хората, които направиха впечатляващия обрат през миналата година, все още са тук. Това са хората, които успяха да заличат почти секунда пасив. Правим го отново, но последните няколко десети са най-трудни. Продължаваме да работим, за да постигнем най-добрите резултати", каза още Мекис.

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