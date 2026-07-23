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Малайзия е първи избор да приеме по спешност състезание във Формула 1, ако конфликтът между САЩ и Иран

  • 23 юли 2026 | 19:51
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Малайзия е първи избор да приеме по спешност състезание във Формула 1, ако конфликтът между САЩ и Иран

Малайзия може да се върне в календара на световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 още тази година, макар и за кратко, ако конфликтът на САЩ и Иран продължи и състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия станат невъзможни за реализация, съобщи днес специализираният сайт the-race.com.

В средата на март управата на Формула 1 отложи априлските състезания в Бахрейн и Саудитска Арабия поради войната, като първоначално намали календара от 24 на 22 Гран При-състезания. Но ако последните две състезания за годината, планирани на 29 ноември в Катар и на 6 декември в Абу Даби не могат да се проведат поради проблеми в Близкия изток, ръководителите на Формула 1 „проучват допълнителни възможности“, се казва още в медийната информация.

Преди неотдавнашната ескалация на конфликта с Иран, официални лица се надяваха, че поне едно от двете състезания в Близкия изток ще може да се проведе, а евентуално , Гран При на Бахрейн може да бъде пренасрочено за първия уикенд на октомври между състезанията в Азербайджан и Сингапур. Но този сценарий в момента е труден за реализация, след като САЩ и Иран отново си разменят удари.

При това положение във Формула 1 оглеждат алтернативи, а номер 1 е Малайзия, следвана от Турция. Формула 1 иска да „вземе бързо“ решение относно датата през октомври. Серията има почивка в средата на сезона до края на август след Гран При на Унгария в Будапеща този уикенд.

Формула 1 се провеждаше на пистата „Сепанг“ от 1999-а до 2017-а година, преди организаторите да се оттеглят заради липса на финансови възможности за плащане на таксата заучастие.

А Портимао в Португалия остава опция за финала на сезона, ако последното състезание на 6 декември не може да се проведе в Абу Даби.

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