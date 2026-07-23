Джордж Ръсел е уверен, че в Мерцедес са идентифицирали и отстранили проблема в задвижващата система на болида му

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел вярва, че отборът е идентифицирал и поправил проблема, който забавяше автомобила му в сравнение с този на Кими Антонели, пише агенция Ройтерс. Британецът имаше гневен изблик след отпадането в Гран при на Белгия от Формула 1, но в Унгария нещата могат да стоят по съвсем различен начин, след като дигиталният бъф в софтуера и бил отстранен.

В интервю за британски медии Ръсел заяви, че ситуацията наподобява много шампионската му кампания във Формула 2, където "нещата се случват бързо и тъкмо като се изправиш, пак изпадаш в нокаут".

"Три дни по-късно (след "Спа-Франкоршан") имаме положителни отговори от завода и гледаме напред. Имаше нещо дълбоко вградено в кода, което… Искам да кажа, че почти бе невъзможно да се забележи, освен ако не знаеш точно какво търсиш. Радвам се, че успяхме да го открием. Случилото се миналата неделя бе дразнещо, но вече гледам напред", продължи Ръсел, цитиран от Моторспорт.

Попитан дали е 100% сигурен, че проблемът е отстранен, Ръсел отговори: "За отбора беше далеч по-трудно да открие проблема с новите регулации, промените след това и липсата на сензори на някои места".

Ръсел подчерта, че въпреки отпадането в Белгия, той продължава да бъде по-близо до Антонели, отколкото бе преди Гран при на Монако през юни, когато разликата бе 68 точки. От началото на сезона във Формула 1 са изминали едва десет кръга, така че британецът разполага с много време за догонване на италианския си съотборник.

"Не мисля, че някога през живота ми съм бил по-устойчив на натиск. Целият отбор ме подкрепя и всички получават същото от мен. Изказах гласно чувствата ми преди "Спа" и по време на "Спа", а в крайна сметка постигнахме това, което искахме. Проблемът бе намерен", завърши Ръсел.

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