Макс Верстапен: Фернандо Алонсо все още е в топ 5 на най-добрите във Формула 1

Според Макс Верстапен мястото на Фернандо Алонсо не е на последните редове на стартовата решетка във всеки състезателен уикенд. Нидерландецът признава, че напълно би разбрал, ако испанецът реши да се оттегли заради настоящите правила.

Една тема засенчва всичко останало в Унгария: големият пакет с подобрения на Астън Мартин за този уикенд. Базираният на "Силвърстоун" отбор умишлено избра, за разлика от своите съперници, да не въвежда малки актуализации в рамките на няколко състезания, а вместо това заложи всичко на болид, който на практика е „Б-версия“ на колата, с която започна годината.

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И двамата пилоти на Астън Мартин разполагат с ново шаси, нова аеродинамична концепция и, според Майк Крак, различна философия за наклона на автомобила този уикенд. Скоростната кутия и задвижващата система обаче остават непроменени, като се очаква Хонда да представи първото си ADUO подобрение на "Зандвоорт".

Надеждата е, че Астън Мартин ще направи значителна крачка напред от този уикенд нататък, като залогът е голям. Отборът трябва да покаже сериозен напредък не само пред собственика Лорънс Строл, но и пред Фернандо Алонсо.

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Двукратният световен шампион иска да види светлина в края на тунела след болезнената първа половина на сезона, но вече намекна, че решението му за бъдещето зависи повече от правилника, отколкото от конкурентоспособността на Астън Мартин.

Това е начин на мислене, който Макс Верстапен споделя, че напълно разбира.

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„Да, напълно съм съгласен с него - заяви нидерландецът в Унгария. - Това не е нещо, което искаш. Разбира се, Фернандо е на 44, така че за него вероятно е по-лесно да каже „отказвам се“, защото той на практика вече е изградил кариерата си.“

„Бих се радвал да видя Фернандо да се състезава, докато стане на 60, но не мисля, че това е реалистично във Формула 1.“

Както е известно, Верстапен също не е фен на настоящите регулации, но изглежда, че ще остане във Формула 1. Говорейки в Унгария, нидерландецът обясни защо неговата ситуация е различна от тази на Алонсо.

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„Аз съм на 28 години, така че е малко по-различно. Разбира се, мога лесно да спра, не е проблем, но обичам да се състезавам.“

„Просто се опитвам да се справя с това, което имаме, въпреки че това, което имаме в момента, не е това, което харесвам.“

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По време на медийния ден в Унгария Верстапен заяви, че най-бързите пилоти във Формула 1 вече не могат да правят разликата.

Въпреки че RB22 не е толкова конкурентен, колкото би искал Верстапен, той все още се бори в челото. Това със сигурност не важи за Алонсо досега през 2026, макар че според Верстапен именно това трябва да е основата за всяка оценка на пилотските му умения.

„Като истински състезател, това е трудно, особено когато не се наслаждаваш на правилата и не си конкурентен в момента. Трудно е, защото Фернандо, разбира се, не заслужава да бъде на 21-во място. Фернандо заслужава да бъде минимум в топ пет.“

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Снимки: Gettyimages