Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макс Верстапен: Фернандо Алонсо все още е в топ 5 на най-добрите във Формула 1

Макс Верстапен: Фернандо Алонсо все още е в топ 5 на най-добрите във Формула 1

  • 24 юли 2026 | 13:43
  • 179
  • 0
Макс Верстапен: Фернандо Алонсо все още е в топ 5 на най-добрите във Формула 1

Според Макс Верстапен мястото на Фернандо Алонсо не е на последните редове на стартовата решетка във всеки състезателен уикенд. Нидерландецът признава, че напълно би разбрал, ако испанецът реши да се оттегли заради настоящите правила.

Една тема засенчва всичко останало в Унгария: големият пакет с подобрения на Астън Мартин за този уикенд. Базираният на "Силвърстоун" отбор умишлено избра, за разлика от своите съперници, да не въвежда малки актуализации в рамките на няколко състезания, а вместо това заложи всичко на болид, който на практика е „Б-версия“ на колата, с която започна годината.

Астън Мартин декларира 16 промени по колата за Унгария
Астън Мартин декларира 16 промени по колата за Унгария

И двамата пилоти на Астън Мартин разполагат с ново шаси, нова аеродинамична концепция и, според Майк Крак, различна философия за наклона на автомобила този уикенд. Скоростната кутия и задвижващата система обаче остават непроменени, като се очаква Хонда да представи първото си ADUO подобрение на "Зандвоорт".

Надеждата е, че Астън Мартин ще направи значителна крачка напред от този уикенд нататък, като залогът е голям. Отборът трябва да покаже сериозен напредък не само пред собственика Лорънс Строл, но и пред Фернандо Алонсо.

Оптимист ли е Ландо Норис за промените по колата на Макларън?
Оптимист ли е Ландо Норис за промените по колата на Макларън?

Двукратният световен шампион иска да види светлина в края на тунела след болезнената първа половина на сезона, но вече намекна, че решението му за бъдещето зависи повече от правилника, отколкото от конкурентоспособността на Астън Мартин.

Това е начин на мислене, който Макс Верстапен споделя, че напълно разбира.

Хамилтън обясни защо е смятал, че може да спечели на "Спа"
Хамилтън обясни защо е смятал, че може да спечели на "Спа"

„Да, напълно съм съгласен с него - заяви нидерландецът в Унгария. - Това не е нещо, което искаш. Разбира се, Фернандо е на 44, така че за него вероятно е по-лесно да каже „отказвам се“, защото той на практика вече е изградил кариерата си.“

„Бих се радвал да видя Фернандо да се състезава, докато стане на 60, но не мисля, че това е реалистично във Формула 1.“

Както е известно, Верстапен също не е фен на настоящите регулации, но изглежда, че ще остане във Формула 1. Говорейки в Унгария, нидерландецът обясни защо неговата ситуация е различна от тази на Алонсо.

В Хаас нахокаха здраво двамата си пилоти след "Спа"
В Хаас нахокаха здраво двамата си пилоти след "Спа"

„Аз съм на 28 години, така че е малко по-различно. Разбира се, мога лесно да спра, не е проблем, но обичам да се състезавам.“

„Просто се опитвам да се справя с това, което имаме, въпреки че това, което имаме в момента, не е това, което харесвам.“

Джордж Ръсел е уверен, че в Мерцедес са идентифицирали и отстранили проблема в задвижващата система на болида му
Джордж Ръсел е уверен, че в Мерцедес са идентифицирали и отстранили проблема в задвижващата система на болида му

По време на медийния ден в Унгария Верстапен заяви, че най-бързите пилоти във Формула 1 вече не могат да правят разликата.

Въпреки че RB22 не е толкова конкурентен, колкото би искал Верстапен, той все още се бори в челото. Това със сигурност не важи за Алонсо досега през 2026, макар че според Верстапен именно това трябва да е основата за всяка оценка на пилотските му умения.

„Като истински състезател, това е трудно, особено когато не се наслаждаваш на правилата и не си конкурентен в момента. Трудно е, защото Фернандо, разбира се, не заслужава да бъде на 21-во място. Фернандо заслужава да бъде минимум в топ пет.“

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Джордж Ръсел е уверен, че в Мерцедес са идентифицирали и отстранили проблема в задвижващата система на болида му

Джордж Ръсел е уверен, че в Мерцедес са идентифицирали и отстранили проблема в задвижващата система на болида му

  • 23 юли 2026 | 20:01
  • 2944
  • 0
Малайзия е първи избор да приеме по спешност състезание във Формула 1, ако конфликтът между САЩ и Иран

Малайзия е първи избор да приеме по спешност състезание във Формула 1, ако конфликтът между САЩ и Иран

  • 23 юли 2026 | 19:51
  • 2879
  • 2
Тиери Нювил и Адриан Формо все още не са сигурни за бъдещето си в WRC, продължават да чакат решението на Хюндай

Тиери Нювил и Адриан Формо все още не са сигурни за бъдещето си в WRC, продължават да чакат решението на Хюндай

  • 23 юли 2026 | 15:44
  • 1482
  • 0
Лоран Мекис: Полагаме много усилия да задържим най-добрия пилот в света

Лоран Мекис: Полагаме много усилия да задържим най-добрия пилот в света

  • 23 юли 2026 | 11:16
  • 2558
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

  • 24 юли 2026 | 10:02
  • 16220
  • 0
Защо новата скоростна кутия на Астън Мартин е толкова важна?

Защо новата скоростна кутия на Астън Мартин е толкова важна?

  • 22 юли 2026 | 20:44
  • 3477
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

  • 24 юли 2026 | 12:28
  • 11232
  • 40
Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

  • 24 юли 2026 | 11:36
  • 7648
  • 19
ЦСКА пусна билетите за Карабах, отвори три сектора, засега

ЦСКА пусна билетите за Карабах, отвори три сектора, засега

  • 24 юли 2026 | 11:07
  • 8022
  • 19
Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

  • 24 юли 2026 | 12:11
  • 5012
  • 3
Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

  • 24 юли 2026 | 07:17
  • 8339
  • 21
Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

  • 24 юли 2026 | 13:16
  • 1792
  • 0