Хамилтън обясни защо е смятал, че може да спечели на "Спа"

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разясни твърдението си, че Ферари са можели да спечелят Гран при на Белгия, като изтъкна, че победителят Андреа Кими Антонели не е бил толкова „балистичен“, колкото обикновено.

От Ферари не очакваха да бъдат сред претендентите на „Спа“ поради дългите прави и високите максимални скорости, които не подхождат на техния болид. Въпреки това, в ръцете на Шарл Льоклер, SF-26 успя да завърши на второ място, на по-малко от две секунди зад Антонели, след като бе изпреварен за лидерската позиция 10 обиколки преди края.

Lewis has an unrivalled record in Budapest 🤩



Will he add to his tally of nine poles and eight wins this weekend? 🤔#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/ZXxNxW1yKb — Formula 1 (@F1) July 24, 2026

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Що се отнася до Хамилтън, неговата битка на практика приключи още в първата обиколка, след като получи сериозни щети при сблъсъка с Джордж Ръсел. Лявата странична преграда на болида му беше унищожена, а освен това той получи и петсекундно наказание за инцидента.

Въпреки че изтърпя санкцията си по време на спирането в бокса под режим на виртуална кола за сигурност, Хамилтън загуби още пет секунди и излезе на пистата зад Макс Верстапен и Оскар Пиастри. В крайна сметка той успя да изпревари Пиастри и завърши на подиума, на 5,7 секунди зад Верстапен.

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Предлагайки обяснение защо е смятал, че колата е имала потенциал за победа в Белгия, Хамилтън посочи, че пилотът на Мерцедес Антонели не е бил толкова „балистичен“, колкото обикновено, докато се устремяваше към шестата си победа в Гран при от 10 състезания. С нея той допълнително затвърди позицията си на лидер в шампионата, като преднината му пред Хамилтън вече е 45 точки.

„Искам да кажа, че всеки уикенд целта е да се опитаме да извлечем максимума. Имахме няколко наистина добри уикенда, а след това отидохме на Силвърстоун, започнахме силно и направихме една стъпка в грешната посока“, заяви Хамилтън на "Хунгароринг".

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„Това ни отдалечи от борбата за победа, а същото се случи и миналата седмица, което просто показва как понякога се развиват нещата в този спорт.“

„Но все пак съм благодарен, че бяхме постоянни и спечелихме точки. Когато казах, че сме можели, имах предвид, че по отношение на чистата скорост, Кими е толкова бърз, че се откъсва, но този път не беше „балистичен“ и бяхме много по-близо, отколкото си мислехме.“

„Така че да отидем на две писти, на които смятахме, че ще бъдем доста по-назад, и да сме толкова близо, Шарл да спечели Гран при на Великобритания и да е втори в Белгия, мисля, че е наистина добър резултат и показва, че се движим в правилната посока.“

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Снимки: Gettyimages