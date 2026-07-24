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  3. Никола Цолов стартира уикенда в Унгария с 4-о време

Никола Цолов стартира уикенда в Унгария с 4-о време

  • 24 юли 2026 | 13:06
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Никола Цолов стартира уикенда в Унгария с 4-о време

Българският пилот Никола Цолов, който е лидер в класирането във Формула 2 записа 4-о време в свободната тренировка на „Хунгароринг“ днес.

Българския лъв постигна 1.30,857 минути и завърши на 0,137 секунди от Дино Беганович, който завърши с 1.30,720 минути.

Какво мислят Никола Цолов и съперниците му за битката за титлата във Формула 2
Какво мислят Никола Цолов и съперниците му за битката за титлата във Формула 2

Преди това Никола загуби бързата си обиколка, с която оглави класирането заради неспазване ограниченията на трасето на последния завой №14, където излезе и с четирите колела отвъд бялата линия от външната страна на обратния десен завой.

Рафаел Камара завърши пети, веднага зад Никола, с време 1.30,891 минути, а място в топ 3 намериха Габриеле Мини и Нико Вароне.

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Сесията беше прекъсната веднъж с червен флаг заради катастрофата на Мари Боя, който блокира много агресивно предните си гуми на спирането за първия завой и се заби в предпазните огради.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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