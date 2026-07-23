Български знамена в агитката на Апоел заради Краев

Интересна ситуация имаше по трибуните на стадион DVTK в Мишколц преди двубоя между Апоел (Тел Авив) и Лудогорец.

Апоел (Тел Авив) 1:0 Лудогорец, израелците откриха в края на полувремето

В сектора с привърженици на израелския тим се появиха две български знамена. По всичко изглежда, че те са насочени в подкрепа на Андриан Краев, който е част от отбора и днес започва като титуляр срещу българския тим.

Според хора от щаба даже Краев е един от любимците на агитката на Апоел, която е изпълнила един от секторите на унгарския стадион.

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