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  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Тел Авив)
  3. Най-малко 5000 фенове ще подкрепят Апоел (Тел Авив) срещу Лудогорец

Най-малко 5000 фенове ще подкрепят Апоел (Тел Авив) срещу Лудогорец

  • 22 юли 2026 | 22:01
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Феновете на израелския Апоел (Тел Авив) буквално се изсипаха и продължават да пристигат в унгарския град Мишколц, за да приветстват своите любимци при завръщането им на европейската сцена за първи път от 2104 година насам. Не по-малко от 5000 фенове ще дойдат, за да подкрепят „червено-белите“ от Тел Авив срещу Лудогорец във втория кръг на Лигата на конференциите, пише сайтът на телевизия sport5.co.il.

„За израелска гостуваща публика това са изключителни числа, със сигурност в толкова ранен етап от сезона. Феновете дори планират марш до мача“, пише още медията.

Иначе доста страници в социалните мрежи показаха как феновете на тима от Тел Авив вече се забавляват в Унгария. В Апоел се надяват, че подкрепата на публиката и ентусиазмът ще намалят разликите между клубовете, тъй като Лудогорец е отбор с традиции в Европа и значително по-висок бюджет.

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От спортно-техническа гледна точка, добрата новина за треньора Елианив Барда дойде от Даниел Даппа. 18-годишното крило се утвърди през изминалия сезон като основен играч и вече тренира на пълни обороти, преодолял контузия в крака. Шанда Силва и Мор Бускила са единствената въпросителна пред Барда за поста на върха на атаката.

Срещата на израелския тим с Лудогорец е утре от 21:30 часа на стадиона в Мишколц (Унгария) по решение на УЕФА от съображения за сигурност.

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