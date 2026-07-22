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Левски пред сериозно румънско изпитание в Шампионската лига - на живо от "Герена" преди двубоя с Университатя (Крайова)
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

  • 22 юли 2026 | 18:49
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Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс говори преди утрешния сблъсък с Апоел (Тел Авив) от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Той призна, че все още е нямал достатъчно време за тренировка с футболистите си, но въпреки това излиза за добър резултат. Пресконференцията беше излъчена на живо по Sportal.bg.

Нахмиас: Ние трябва да си свършим работата
Нахмиас: Ние трябва да си свършим работата

“Имаме какво повече да кажем за играчите, които ще са на терена утре, а не да говорим за тези, които са контузени. Аз съм тук от 10 дена. Не е толкова лесно да се подготви отбора за новия сезон. Имаме играчи, които се завърнаха от контузии. Също така трябва да мислим как да предпазим тези играчи. Утре е важен мач за продължаваме напред. Два мача, които трябва да изиграем. Винаги целта е да имаме добър резултат за втория мач. Апоел е добър и силен отбор. Ние сме достатъчно подготвени да играем срещу тях.

Имах пет дена да подготвя отбора за мача срещу Локомотив (Пловдив). Трудно е. Това не е оправдание, това е моето мнение. Нямахме достатъчно време за тренировка. След мача направихме видео анализ. Важно е за играчите да видят и да знаят какви бяха причините, за да им позволим да имат толкова положения. Засега имаме повече видео материал, отколкото тренировки, но мисля, че ден след ден нещата се подобряват.

Ако кажа две седмици, след две седмици пак ще ме питате кога ще видим промяната. Може би се изисква повече време. Може би до паузата за националите. Важно е играчите как ще приемат моите разбирания и насоки. Някои играчи се връщат и от контузии. Ще видим.

Мисля, че за тях ще е по-трудно да играят извън държавата си. Сигурен съм, че Апоел ще даде всичко от себе си. Ще видим.

Можем да сте сигурни, че сме ги анализирали. Те си имат силните страни. Много са добри на статични положения. Трябва да сме внимателни и да направим всичко най-добро, за да се защитаваме добре. Това е отбор, който харесва да играе, има добра философия и се опитва да създаде пространство и да го използва. Всяка тактика си има силни и слаби страни, трябва да намерим силните за нас.

Тук сме, за да играем мача и да го спечелим. Ще се опитаме да играем най-много мачове. Аз винаги искам да печеля, но това не винаги е възможно. Играчите също харесват повече да играят, отколкото да тренират. Да влезем в груповата фаза е най-голямата цел, но трябва да преминем през трите рунда”, заяви Райс.

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