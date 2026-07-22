Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски пред сериозно румънско изпитание в Шампионската лига - на живо от "Герена" преди двубоя с Университатя (Крайова)
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Нахмиас: Ние трябва да си свършим работата

Нахмиас: Ние трябва да си свършим работата

  • 22 юли 2026 | 18:37
  • 464
  • 0

Централният защитник на Лудогорец Идан Нахмиас говори на официалната пресконференция на "орлите" преди мача от втория предварителен кръг на Лига на конференциите срещу Апоел (Тел Авив).

Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел
Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

"Щастлив съм да започна втория си сезон в Лудогорец. Надявам се този да е по-добър. Апоел направи доста промени в последните години. Няма да е същото спрямо времето, когато аз играх срещу тях. Ние трябва да си свършим работата. Ние сме Лудогорец и трябва да играем нашата си игра. Ние сме фаворити, но ще се повторя, че трябва да си свършим работата", заяви бранителят на "орлите".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Треньорът на Апоел (Тел Авив) има недовършена история с българските отбори

Треньорът на Апоел (Тел Авив) има недовършена история с българските отбори

  • 22 юли 2026 | 15:31
  • 4270
  • 3
Второ ново попълнение в ОФК Несебър

Второ ново попълнение в ОФК Несебър

  • 22 юли 2026 | 15:12
  • 1146
  • 0
Обявиха съдиите за Локо (Сф) - Левски, ЦСКА - Ботев (Пд) и варненското дерби

Обявиха съдиите за Локо (Сф) - Левски, ЦСКА - Ботев (Пд) и варненското дерби

  • 22 юли 2026 | 14:59
  • 1675
  • 0
Струмска слава с тежко поражение от израелци

Струмска слава с тежко поражение от израелци

  • 22 юли 2026 | 14:41
  • 1088
  • 0
Спартак (Пловдив) поиска стадион "Тодор Диев" под наем

Спартак (Пловдив) поиска стадион "Тодор Диев" под наем

  • 22 юли 2026 | 14:37
  • 1597
  • 3
Югоизточната Трета лига стартира с интригуващи сблъсъци

Югоизточната Трета лига стартира с интригуващи сблъсъци

  • 22 юли 2026 | 14:29
  • 1787
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Университатя (Крайова), Макун и Търдин са резерви

11-те на Левски и Университатя (Крайова), Макун и Търдин са резерви

  • 22 юли 2026 | 19:19
  • 14640
  • 39
Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс

Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс

  • 22 юли 2026 | 18:25
  • 12804
  • 58
Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

  • 22 юли 2026 | 13:19
  • 44545
  • 67
Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

  • 22 юли 2026 | 18:49
  • 3194
  • 1
ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

  • 22 юли 2026 | 11:47
  • 36994
  • 53
ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

ЦСКА 1948 стартира европейския си поход с тежко гостуване в Словакия

  • 22 юли 2026 | 08:00
  • 8982
  • 18