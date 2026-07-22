Нахмиас: Ние трябва да си свършим работата

Централният защитник на Лудогорец Идан Нахмиас говори на официалната пресконференция на "орлите" преди мача от втория предварителен кръг на Лига на конференциите срещу Апоел (Тел Авив).
Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел
"Щастлив съм да започна втория си сезон в Лудогорец. Надявам се този да е по-добър. Апоел направи доста промени в последните години. Няма да е същото спрямо времето, когато аз играх срещу тях. Ние трябва да си свършим работата. Ние сме Лудогорец и трябва да играем нашата си игра. Ние сме фаворити, но ще се повторя, че трябва да си свършим работата", заяви бранителят на "орлите".