Треньорът на Апоел (Тел Авив) има недовършена история с българските отбори

Елянив Барда не е непознато име за българския футбол. Наставникът на Апоел (Тел Авив), който се изправя срещу Лудогорец в квалификациите на Лигата на конференциите, вече има сериозен опит в двубои срещу български отбори – първо като футболист, а след това и като треньор.

Като нападател на Апоел Беер Шева Барда беше част от един от най-успешните периоди в историята на клуба. Именно с този екип той се изправи срещу Лудогорец в третия квалификационен кръг на Шампионската лига през 2017 година. Израелският тим спечели първия мач с 2:0 в Беер Шева, а на реванша в Разград загуби отборът му загуби с 1:3, но все пак се класира за плейофите благодарение на повече отбелязани голове на чужд терен.

Това си остават и единствените европейски сблъсъци на Лудогорец срещу отбор от Израел.

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След края на състезателната си кариера Барда пое по треньорския път именно в Апоел Беер Шева. Под негово ръководство тимът достигна до нов европейски сблъсък с български клуб – Левски. През лятото на 2023 година "сините" елиминираха израелците след драматичен реванш на стадион "Георги Аспарухов", превръщайки се в един от малкото български отбори, които са отстранявали воден от Барда тим в европейските турнири.

Днес 44-годишният специалист е начело на (Апоел Тел Авив) и отново среща български съперник. Любопитното е, че това вече е трети различен европейски дуел на Барда срещу роден клуб – първо като футболист срещу Лудогорец, след това като треньор срещу Левски, а сега отново срещу разградчани, но вече начело на друг израелски гранд.

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Така историята отново събира Барда и българския футбол – този път в Мишколц, където Апоел (Тел Авив) приема Лудогорец

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