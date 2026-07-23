Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 11:47
  • 1589
  • 2

Първият двубой между Апоел (Тел Авив) и Лудогорец от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите ще се играе на DVTK Арена в унгарския град Мишколц. Израелският клуб избра съоръжението за свое временно европейско домакинство, след като не може да приема международни срещи в Израел.

Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)
Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

Открит през 2018 година, DVTK Арена е един от най-модерните стадиони в Унгария. Съоръжението разполага с 14 646 покрити седящи места и е домът на Дьошдьор. Макар клубът в момента да се състезава във второто ниво на унгарския футбол, той продължава да поддържа стадион на европейско ниво – арена, която отговаря на изискванията за международни срещи.

През годините DVTK Арена е използван не само от домакина Дьошдьор, но и за международни двубои на други клубове. Сред отборите, които са избирали стадиона за европейските си мачове, е беларуският Шахтьор (Солигорск), който използва съоръжението като домакин в евротурнирите. Сега към списъка се добавя и Апоел (Тел Авив), който ще приеме там Лудогорец в европейската си кампания.

За българския футбол името на Дьошдьор също има своята история. Унгарският клуб се срещна с Литекс в турнира Лига Европа през 2014, а години по-късно през отбора премина и бившият капитан на ЦСКА и национал на България Божидар Чорбаджийски.

Мишколц е четвъртият по големина град в Унгария и се намира в североизточната част на страната, близо до планината Бюк. Градът е известен със своите индустриални традиции, но и с туристически забележителности като пещерните бани и средновековния замък Диошдьор.

Любопитна е и символиката около избора на стадиона – Дьошдьор и Апоел (Тел Авив) имат сходни клубни цветове, като и двата отбора традиционно играят с червено-бели екипи. Така израелският тим ще се чувства поне визуално у дома на DVTK Арена. В допълнение на това се очаква и сериозна подкрепа от техните привърженици

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Септември (Симитли) загуби от албанци

Септември (Симитли) загуби от албанци

  • 23 юли 2026 | 09:38
  • 553
  • 0
Фенове на Ботев: Край на общността "Трибуна Изток", появява се "South SIDE"

Фенове на Ботев: Край на общността "Трибуна Изток", появява се "South SIDE"

  • 23 юли 2026 | 09:33
  • 792
  • 1
Румен Трифонов: За мен това е неубедителен резултат

Румен Трифонов: За мен това е неубедителен резултат

  • 23 юли 2026 | 09:17
  • 1584
  • 0
Миньор (Пк) и Оборище с голово реми

Миньор (Пк) и Оборище с голово реми

  • 23 юли 2026 | 09:14
  • 998
  • 2
ЦСКА излиза на стадиона, кръстен на човека узаконил гола-фантом

ЦСКА излиза на стадиона, кръстен на човека узаконил гола-фантом

  • 23 юли 2026 | 08:00
  • 13311
  • 6
Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

  • 23 юли 2026 | 07:45
  • 13354
  • 113
Виж всички

Водещи Новини

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

Труден съперник и въпросителни пред ЦСКА в Баку

  • 23 юли 2026 | 07:45
  • 13354
  • 113
Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

  • 23 юли 2026 | 07:30
  • 8827
  • 16
Оперираха звезда на Левски

Оперираха звезда на Левски

  • 23 юли 2026 | 12:24
  • 2945
  • 7
Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

  • 23 юли 2026 | 10:56
  • 3795
  • 4
Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

Мбапе се похвалил на Флорентино Перес, че е убедил Олисе да премине в Реал Мадрид

  • 23 юли 2026 | 00:35
  • 18501
  • 29