От второто ниво до европейската сцена: DVTK Арена приема Лудогорец

Първият двубой между Апоел (Тел Авив) и Лудогорец от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите ще се играе на DVTK Арена в унгарския град Мишколц. Израелският клуб избра съоръжението за свое временно европейско домакинство, след като не може да приема международни срещи в Израел.

Лудогорец открива европохода си срещу Апоел (Тел Авив)

Открит през 2018 година, DVTK Арена е един от най-модерните стадиони в Унгария. Съоръжението разполага с 14 646 покрити седящи места и е домът на Дьошдьор. Макар клубът в момента да се състезава във второто ниво на унгарския футбол, той продължава да поддържа стадион на европейско ниво – арена, която отговаря на изискванията за международни срещи.

През годините DVTK Арена е използван не само от домакина Дьошдьор, но и за международни двубои на други клубове. Сред отборите, които са избирали стадиона за европейските си мачове, е беларуският Шахтьор (Солигорск), който използва съоръжението като домакин в евротурнирите. Сега към списъка се добавя и Апоел (Тел Авив), който ще приеме там Лудогорец в европейската си кампания.

За българския футбол името на Дьошдьор също има своята история. Унгарският клуб се срещна с Литекс в турнира Лига Европа през 2014, а години по-късно през отбора премина и бившият капитан на ЦСКА и национал на България Божидар Чорбаджийски.

Мишколц е четвъртият по големина град в Унгария и се намира в североизточната част на страната, близо до планината Бюк. Градът е известен със своите индустриални традиции, но и с туристически забележителности като пещерните бани и средновековния замък Диошдьор.

Любопитна е и символиката около избора на стадиона – Дьошдьор и Апоел (Тел Авив) имат сходни клубни цветове, като и двата отбора традиционно играят с червено-бели екипи. Така израелският тим ще се чувства поне визуално у дома на DVTK Арена. В допълнение на това се очаква и сериозна подкрепа от техните привърженици

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