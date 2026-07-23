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Русия с първи лагер след връщането от FIVB

  • 23 юли 2026 | 16:18
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Русия с първи лагер след връщането от FIVB

Мъжкият национален отбор на Русия ще се събере на първи лагер след решението за връщането в международните турнири от FIVB. Селекционерът на тима Константин Брянский обяви списък от 14 състезатели за предстоящия лагер в Новогорск.

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Най-голям брой представители има Динамо (Москва), който изпраща осем волейболисти в състава. Трима играчи са от Локомотив (Новосибирск), двама от Зенит (Казан) и един от Белогорие (Белгород).

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"Що се отнася до най-близките ни планове, няма да ги променяме след решението на FIVB за пълноценното ни завръщане във волейболното семейство. В момента играчите са на лагери със своите клубове. През август сме планирали един тренировъчен цикъл за националния отбор. На учебно-тренировъчното мероприятие ще бъдат повикани само 14 играчи, но трябва веднага да поясня, че това далеч не е целият списък с кандидати. Разполагаме с много по-голям брой силни волейболисти, способни да подсилят отбора при необходимост“, заяви Брянски, цитиран от официалния сайт на ВФВ.

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В края на август за националния отбор на Русия е предвиден турнир в Уфа, в който ще участват още отборите на Беларус, Куба и Египет.

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Състав на националния отбор на Русия:

Разпределители:

Павел Панков (Динамо)

Роман Порошин (Белогорие)

Диагонали:

Максим Сапожков (Динамо)

Иля Казаченков (Локомотив)

Централни блокировачи:

Иля Власов (Динамо)

Дмитрий Жук (Динамо)

Дмитрий Лизик (Локомотив)

Роман Романовский (Зенит Казан)

Посрещачи:

Дмитрий Волков (Динамо)

Антон Семишев (Динамо)

Денис Богдан (Динамо)

Омар Курбанов (Локомотив)

Либера:

Иля Фьодоров (Зенит Казан)

Евгений Баранов (Динамо).

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