Русия с първи лагер след връщането от FIVB

Мъжкият национален отбор на Русия ще се събере на първи лагер след решението за връщането в международните турнири от FIVB. Селекционерът на тима Константин Брянский обяви списък от 14 състезатели за предстоящия лагер в Новогорск.
Русия сред съперниците на волейболните националки в квалификацията за Европейското до 20 г.
Най-голям брой представители има Динамо (Москва), който изпраща осем волейболисти в състава. Трима играчи са от Локомотив (Новосибирск), двама от Зенит (Казан) и един от Белогорие (Белгород).
Президентът на украинската федерация: Руските пари могат всичко
"Що се отнася до най-близките ни планове, няма да ги променяме след решението на FIVB за пълноценното ни завръщане във волейболното семейство. В момента играчите са на лагери със своите клубове. През август сме планирали един тренировъчен цикъл за националния отбор. На учебно-тренировъчното мероприятие ще бъдат повикани само 14 играчи, но трябва веднага да поясня, че това далеч не е целият списък с кандидати. Разполагаме с много по-голям брой силни волейболисти, способни да подсилят отбора при необходимост“, заяви Брянски, цитиран от официалния сайт на ВФВ.
Президентът на БФВ: Не мисля, че ще има някаква промяна за 2027-а във VNL заради Русия
В края на август за националния отбор на Русия е предвиден турнир в Уфа, в който ще участват още отборите на Беларус, Куба и Египет.
Русия на Световното през 2027? Решението на FIVB отваря казус с Полша
Състав на националния отбор на Русия:
Разпределители:
Павел Панков (Динамо)
Роман Порошин (Белогорие)
Диагонали:
Максим Сапожков (Динамо)
Иля Казаченков (Локомотив)
Централни блокировачи:
Иля Власов (Динамо)
Дмитрий Жук (Динамо)
Дмитрий Лизик (Локомотив)
Роман Романовский (Зенит Казан)
Посрещачи:
Дмитрий Волков (Динамо)
Антон Семишев (Динамо)
Денис Богдан (Динамо)
Омар Курбанов (Локомотив)
Либера:
Иля Фьодоров (Зенит Казан)
Евгений Баранов (Динамо).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google