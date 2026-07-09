Русия на Световното през 2027? Решението на FIVB отваря казус с Полша

След като Международната федерация по волейбол (FIVB) реши да възстанови участието на Русия, страната си връща замразения през 2022 г. ранкинг и вече би имала необходимите точки, за да се класира за Световното първенство през 2027 г. Шампионатът обаче ще се проведе в Полша, където националното законодателство може да попречи на влизането на руските национални отбори. Президентът на полската федерация Себастиян Швидерски заяви: „ФИВБ не може да ни принуди да нарушим закона“.

CEV с по-обмислена позиция за евентуалното завръщане на руските отбори

Себастиан Швидерски, президент на Полската федерация

"Решението на FIVB да допусне отново руски спортисти, треньори и национални отбори до международни състезания рискува незабавно да отвори нов фронт, който е не само спортен, но и политически и организационен. Защото, макар завръщането на Русия на световната сцена да изглежда решено, остава неясно как ще се осъществи участието ѝ в Световното първенство през 2027 г., на което домакин ще бъде Полша."

Руските отбори пред завръщане на международната волейболна сцена

Международната федерация постанови, че руските национални отбори ще се върнат в световната ранглиста със същите точки, които са имали към момента на замразяването ѝ през март 2022 г., наложено след инвазията в Украйна. Този избор на практика заличава спортните последици от над четири години неактивност.

Русия се завърна на 3-то място в световната ранглиста на FIVB

При мъжете Русия ще се завърне с 352 точки – стойност, която в настоящата световна ранглиста би означавала трето място, веднага след лидерите.

Олег Плотницкий изригна срещу FIVB: Докато украинците биват убивани, вие връщате Русия в състезанията

Лука Муцоли, volleyball.it

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