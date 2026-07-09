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Русия на Световното през 2027? Решението на FIVB отваря казус с Полша

  • 9 юли 2026 | 16:50
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Русия на Световното през 2027? Решението на FIVB отваря казус с Полша

След като Международната федерация по волейбол (FIVB) реши да възстанови участието на Русия, страната си връща замразения през 2022 г. ранкинг и вече би имала необходимите точки, за да се класира за Световното първенство през 2027 г. Шампионатът обаче ще се проведе в Полша, където националното законодателство може да попречи на влизането на руските национални отбори. Президентът на полската федерация Себастиян Швидерски заяви: „ФИВБ не може да ни принуди да нарушим закона“.

CEV с по-обмислена позиция за евентуалното завръщане на руските отбори
CEV с по-обмислена позиция за евентуалното завръщане на руските отбори

Себастиан Швидерски, президент на Полската федерация

"Решението на FIVB да допусне отново руски спортисти, треньори и национални отбори до международни състезания рискува незабавно да отвори нов фронт, който е не само спортен, но и политически и организационен. Защото, макар завръщането на Русия на световната сцена да изглежда решено, остава неясно как ще се осъществи участието ѝ в Световното първенство през 2027 г., на което домакин ще бъде Полша."

Руските отбори пред завръщане на международната волейболна сцена
Руските отбори пред завръщане на международната волейболна сцена

Международната федерация постанови, че руските национални отбори ще се върнат в световната ранглиста със същите точки, които са имали към момента на замразяването ѝ през март 2022 г., наложено след инвазията в Украйна. Този избор на практика заличава спортните последици от над четири години неактивност.

Русия се завърна на 3-то място в световната ранглиста на FIVB
Русия се завърна на 3-то място в световната ранглиста на FIVB

При мъжете Русия ще се завърне с 352 точки – стойност, която в настоящата световна ранглиста би означавала трето място, веднага след лидерите.

Олег Плотницкий изригна срещу FIVB: Докато украинците биват убивани, вие връщате Русия в състезанията
Олег Плотницкий изригна срещу FIVB: Докато украинците биват убивани, вие връщате Русия в състезанията

Лука Муцоли, volleyball.it

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