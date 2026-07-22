Русия сред съперниците на волейболните националки в квалификацията за Европейското до 20 г.

Женският национален отбор на България по волейбол до 20 години ще се изправи срещу Турция, Сърбия и Русия в квалификацията за Европейско първенство в Босна и Херцеговина през август. За първи път “Сборная” е допуснат до международно участие след началото на военния конфликт с Украйна, започнал през февруари 2022 година. Мачовете ще бъдат в град Мостар, Босна и Херцеговина.

Победителят от зоналната квалификация се класира на Европейското първенство, което ще бъде в Италия и Малта в периода 8-17 юли 2027 година. Ако победител е Русия, то на шампионата ще отиде най-високо класиралият се отбор от Балканската асоциация.

"Информацията за руския отбор не е голяма - призна треньорът Денислав Димитров. - Имаме кадри от техни контроли. Целта ни е да се класираме на Европейското първенство. За да я постигнем, трябва да покажем най-доброто от себе си. Подготовката ни започна, но не още всички състезателки са с нас. В сряда ще дойдат Божидара Иванова и Една Тодорова. Когато завърши Балканиадата за жени под 17 години в Косово, ще се присъединят също Красимира Гарова, Елица Георгиева, Адриана Алексиева и Магдалена Богданова."

Съставът на България

Разпределители:

Вяра Иванова - Марица Пловдив

Лиана Василева - Левски София

Ивайла Рикова - Левски София

Либеро:

Никол Стефанова - Левски София

Мария-Магдалена Недялкова - Марица Пловдив

Магдалена Богданова - Левски София

Централни блокировачи:

Адриана Алексиева - Левски София

Елица Георгиева - ЦПВК

Антония Станиславова - ЦСКА

Симона Савова - Левски София

Цветомира Велчева - Марица

Диагонали:

Елисавета Сариева - Марица Пловдив

Божидара Иванова - Левски София

Посрещачи:

Една Тодорова - Волда (Норвегия)

Сияна Гендузова - Марица Пловдив

Катерина Попова - Марица Пловдив

Красимира Гарова - Левски София

Зорница Стефанова - Левски София

Никол Окоро - ЦСКА

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