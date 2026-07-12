Президентът на БФВ: Не мисля, че ще има някаква промяна за 2027-а във VNL заради Русия

Президентът на БФВ Любомир Ганев коментира връщането на националните отбори на Русия в международните турнири и евентуално им включване във Волейболната Лига на нациите през 2027-а година.

"Към настоящия момент програмата на Лигата на нациите (VNL) е ясна до 2027-а година включително, това са тези 18 отбора. Да, ние вземахме решение на Борда поради препоръките на МОК и ние възстановихме отборите на Русия и Беларус, дори тях по-рано, с техния ранкинг. Знаете, че решението през 2022-а година, когато беше взето да ги замразим, беше решено, че замразявайки ги от участие, ние замразяваме и техните точки в ранкинга, тъй като няма как не играейки по тяхна вина, те да губят точки. Така че, сега след връщането им, отборите на Русия ще бъдат следващите участници във VNL след 2027-а. Мисля, че ще имаме заседание на комисията за VNL през септември. Може би тогава ще вземем някакво решение, но не мисля, че ще има някаква промяна за 2027-а, тъй като форматът вече е направен. И не само това, самите турнири са разпределени, като България ще бъде домакин на един от турнирите през втората седмица при мъжете. Турнирите и домакините вече са разпределени и аз мисля, че няма как да бъдат правени някакви промени в последния момент, защото увеличаването на отборите неименуемо ще доведе до това да има преразпределение на отборите по групите и т.н., а знаете, че до 2027-а година абсолютно всички турнири във VNL са заявени", каза Ганев в интервю за Max One.