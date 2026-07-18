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Президентът на украинската федерация: Руските пари могат всичко

  • 18 юли 2026 | 03:56
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Президентът на украинската федерация: Руските пари могат всичко

Президентът на Украинската волейболна федерация (ФВУ) Михайло Мелник коментира решението на Международната федерация (FIVB) да отмени санкциите и да върне Русия в международните турнири.

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"Знаех, че това ще се случи. Отдавна всичко вървеше натам. Имаме коалиция: Полша, Украйна и балтийските страни. Това е. Пет страни сме. Може би имаме подкрепа и от скандинавците, но това пак не е достатъчно. Във FIVB членуват над 200 държави. Вероятно 20 от тях ще се противопоставят на Русия. Ако имаше гласуване, щяхме да загубим. Дори приятелски настроени страни като Нидерландия и Германия биха гласували за връщането на Русия“, заяви Мелник.

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"Ще пишем писма, ще протестираме, но това няма да промени нищо. Знаете ли, Русия превзема всичко, защото инвестира пари в това и всички следват нейните указания. Все още можем да се борим в някои организации, защото там по-демократичните страни имат по-голямо влияние. Но в световния волейбол ще бъде много трудно, защото там много зависи от Азия и Африка. Освен това дори някои други западни страни не са против", добави той.

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Мелник засегна и моралната дилема пред украинския спорт:

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"Как да играем, когато нищо още не е приключило? Това е невероятно сложна морална дилема. Разглеждат се два варианта. Първият е бойкот и отказ от участие във всички турнири, в които могат да участват руснаци. Но на кого ще му стане по-добре от това? На кого ще помогне? На руснаците. Ако не играем, ще паднем от 13-о място в ранглистата до около 50-о. Така, че отново ще бъдем излъгани."

"Вторият вариант е да се бием. Ако се наложи да играем с тях, ще се бием като на война. Ще трябва да стиснем зъби и да победим. Разбира се, няма да им стискаме ръцете, няма да има никакви ръкостискания или поздрави. Ще се държим така, сякаш се борим за живота си. Ще излезем срещу тях с нагласата все едно ще щурмуваме Кремъл“, категоричен бе той.

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В заключение, президентът на украинската федерация изрази разочарованието си от глобалната политика в спорта.

"Не мисля, че когато федерацията позволява на руснаците да играят, тя мисли за Украйна. Преди всичко тя мисли за Русия, за това как да направи Русия по-добра. Парадоксално е, но имаме много добри отношения с FIVB. Наистина добри. По време на цялата война те ни помагаха финансово. Подкрепят ни, дават ни пари. Не сме имали никакви проблеми. Но... виждате как е устроен светът. Руските пари могат всичко", каза Мелник в интервю за полското издание Sportowe Fakty.

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