Славчев предупреди ЦСКА за Карабах: Играят като Ман Сити

Бившият национал Симеон Славчев, който наскоро подсили Миньор Перник, даде обширно интервю пред за "Домът на футбола". Той анализира предстоящия сблъсък между Карабах и ЦСКА в Лига Европа, като се върна към престоя си в азербайджанския клуб.

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"Карабах смени доста имена през годините, но идентичността им си остава същата, защото начело е Гурбан Гурбанов, който води отбора повече от 15 години. Карабах е добре смазана машина - всеки футболист, когато отиде там, знае точно какво се изисква от него. Това е отбор, чийто стил напомня на Манчестър Сити, Спортинг Лисабон и Бенфика. Те не бягат от философията си и точно затова стигнаха толкова далеч в Шампионската лига. Допуснаха много голове от тимове като Ливърпул и Нюкасъл, но такъв е начинът им на игра - не изпитват страх да държат топката. Така ще бъде и срещу ЦСКА", заяви Славчев.

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Халфът разкри детайли около организацията в азерския шампион:

"В Карабах се мисли както краткосрочно, така и с дългосрочна визия. Изгражда се ядро от опитни играчи, които помагат на останалите, и се работи на ясни цикли. При тях няма драма, дори ако изпуснат титлата. Мнозина асоциират Азербайджан със стари методи от миналото, но това няма нищо общо с реалността. В Карабах се работи по най-високите европейски стандарти. Треньорът постоянно ходи на специализации в Манчестър Сити, Рома, Леверкузен. Успехите им са закономерни, защото разчитат на съвременните иновации във футбола."

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Славчев сподели, че никой от щаба на "червените" не го е потърсил за съвет:

"Не са ме търсили от Карабах преди мача, нито пък от ЦСКА, въпреки че бих бил много полезен с информация. Познавам отлично треньора им и стила им и можехме надълго и нашироко да коментираме важни детайли."

Относно шансовете на българския тим, опитният полузащитник даде и конкретни тактически съвети:

"Това са европейски мачове и всичко е възможно. Около ЦСКА се говори, че няма пълно единство между фенове, треньор и играчи, а обликът им на терена все още не е категоричен. В същото време има финанси, строи се стадион - прави се нещо наистина мащабно за България. Отборът има голям потенциал. Един добър резултат в Баку ще свали напрежението и факторът "домакинство" ще натежи на реванша."

"Ако в ЦСКА са анализирали добре Карабах, трябва да се възползват от празните пространства зад техните бекове, които се изнасят изключително високо, когато централните защитници разиграват. ЦСКА трябва да разчита на бързи контраатаки. Карабах прилага агресивна преса до 4-5 секунди след загуба на топката. С играчи като Йоанис Питас и бързите си крила ЦСКА може да си осигури добър турнирен резултат. "Червените" разполагат с качествени халфове, но ако тръгнат да се надиграват, най-вероятно ще загубят, защото Карабах има много повече опит. Резултат 0:0 би бил чудесен за ЦСКА, макар очакванията ми да са, че азерите ще вземат аванс. Футболът обаче често поднася изненади", завърши Славчев.

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