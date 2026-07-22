Левски и ЦСКА в десетката на най-посетените мачове в първия кръг на евротурнирите

Домакинските двубои на Левски и ЦСКА от първия предварителен кръг на ШЛ и ЛЕ попаднаха в десетката на най-посетените срещи в евротурнирите от този етап на надпреварата.

“Сините” събраха 17 325 запалянковци на реванша срещу Борац на “Герена”, което им отрежда четвърта позиция. “Черевните” пък са девети с 12 713 зрители срещу Дери Сити на “Васил Левски”.

Първи по публика е утрешният противник на ЦСКА - Карабах. Азербайджанците са били подкрепяни от 23 549 свои запалянковци срещу Вестри. След това се нарежда Хайдук (Сплит) - Жилина, където са присъствали 22 352 привърженици, а на трето място е сблъсъкът между Университатя Клуж и Динамо (Киев) - 20 043 фенове.

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