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Левски пред сериозно румънско изпитание в Шампионската лига - на живо от "Герена" преди двубоя с Университатя (Крайова)
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Цварц: Ще покажем класата си в нападение

  • 22 юли 2026 | 18:52
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Нападателят на ЦСКА Жоел Цварц смята, че двубоят срещу Карабах ще бъде доста труден, тъй като азерите са доста силен тим, но в същото време е уверен, че “червените” могат да покажат силата си в нападение и да вземат добър резултат преди ревашна в София след седмица.

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“Аз дойдох в ЦСКА директно от ваканцията, започнах тренировъчния лагер и имах да наваксва. Сега се чувствам много добре физически. Разбира се винаги има накъде да се подобрят нещата. Карабах е голям отбор и винаги играе добре в Европа. Подготвени сме за силен отбор. Всички сме разочаровани, че не взехме три точки срещу Славия. Може би трябваше да играем по-просто, за да създадем повече шансове. Имаме много класа в нападение и съм сигурен, че ще го покажем”, Цварц.

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