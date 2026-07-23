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Шеф в Левски (Карлово): Нещо не върви

  • 23 юли 2026 | 07:39
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Шеф в Левски (Карлово): Нещо не върви

Атлетик (Куклен) спечели с 2:1 срещу гостуващия му Левски (Карлово) в приятелска среща.

Атлетик надви Левски (Карлово)
Атлетик надви Левски (Карлово)

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира пред клубния сайт.

„Нещо не върви. Играем, създаваме положения и накрая ни вкараха два гола с три стигания до нашата врата. Същия отбор сме от миналия сезон, дори надградихме с нови, но нещо не става. Надявам се да се коригират нещата. Сега ни чака и още по-сериозна контрола срещу съперник, който не ни е побеждавал две години. Изглежда всички тръгват в атака и не мислят толкова за защита. Като се оголим, допускаме голове. Задържаме повече топката, правим излишни действия. Не работим бързо. През миналия сезон бяхме по-прибрани и играхме на контраатаки и вкарвахме голове. Сега ние градим, пресираме, играем и се оголим отзад. Младите футболисти се справят много добре и по принцип не се движим зле. Но се допускат някои грешки, които не мога да разбера. Лошото е, че свикваме с тези резултати. Надявам се в оставащите проверки да се играе по-отговорно“.

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