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Райс: Готови сме, победата ще е най-добрият резултат

  • 22 юли 2026 | 12:20
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Новият треньор на Лудогорец – Томас Райс, говори преди заминаването на тима за Унгария, където утре разградчани ще се изправят срещу Апоел (Тел Авив) в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Германският специалист сподели, че отборът му е готов за срещата, като очаква тя да е трудна, но „орлите“ да постигнат победа.

"Готови сме. Винаги е важно да постигнеш добър резултат в първия мач. Ще бъде трудно, Апоел (Тел Авив) е добър отбор, но ще опитаме да дадем най-доброто от себе си. Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два мача, трябва да изиграем и втория", каза германският специалист.

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