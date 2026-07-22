Серхио Бускетс преговаря за завръщане в Барселона

Серхио Бускетс може да се завърне в Барселона, но този път, за да започне нов етап като треньор, съобщава "Спорт". Днес (сряда) бившият капитан посети съоръженията на клуба в Сант Жоан Деспи по времето, когато първият отбор тренираше, а Деко се завръщаше от пътуване до САЩ.

La légende Sergio Busquets a rendu visite à la Ciutat Esportiva aujourd'hui. ❤️ pic.twitter.com/tIEnbWAT11 — Barça News (@BarcaNewsFRA) July 22, 2026

Въпреки че първоначално изглеждаше като обикновена визита от учтивост, предвид отличните му отношения с клуба, присъствието на Бускетс имаше по-конкретна цел. Бившият полузащитник проведе разговори с ръководството на Барса с намерението да се присъедини към треньорския щаб на втория отбор - Барса Атлетик.

Идеята на Бускетс е да започне своето обучение като треньор до Жулиано Белети, който този сезон ще ръководи Б отбора във Втора РФЕФ, четвърта дивизия. Въпреки че все още не притежава необходимия лиценз за старши треньор, бившият испански национал възнамерява да се запознае с ежедневието на един треньорски щаб, участвайки в рутината на отбора и натрупвайки знания, преди да поеме по-големи отговорности.

Барселона гледа с добро око на възможността фигура от ранга на Бускетс да започне треньорската си кариера в клуба. Неговите задълбочени познания за играта, богатият опит на най-високо ниво и уважението, което вдъхва в съблекалнята, го правят ценен актив за бъдещето.

Бившият играч приключи кариерата си в края на 2025 г., играейки за Интер Маями.

Бускетс, който винаги е демонстрирал голяма страст към футбола и каталунския клуб, смята, че няма по-добро място да направи тази нова стъпка в кариерата си. Неговото интегриране ще бъде осъществено до Белети, треньор, който се ползва с пълното доверие на клуба и който наскоро поднови договора си, до голяма степен благодарение на добрата си работа по развитието на млади таланти и подготовката им за първия отбор.

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