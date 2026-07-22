Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Омония (Никозия)
  3. Три мача и българско участие в ШЛ тази вечер

Три мача и българско участие в ШЛ тази вечер

  • 22 юли 2026 | 21:07
  • 669
  • 0
Три мача и българско участие в ШЛ тази вечер

В днешния 22-ри юли (сряда) се играят последните три мача от първия тур на втория предварителен кръг в Шампионската лига. Който продължи напред след тази фаза на "турнира на богатите", ще си гарантира битки на Стария континент поне до декември 2026 г. Това е така, защото след това отпадналия от третия предварителен кръг на Шампионската лига ще участва в плейоф на Лига Европа и при провал и там, следват шест мача в основната схема на третата по сила надпревара под шапката на УЕФА Лига на конференциите. В по-високо йерархичните турнири пък ще има още два мача през януари 2027 г. преди старта на директните елиминации.

Денят е особено вълнуващ за българската публика, тъй като родният първенец Левски посреща Университатя (Крайова) на "Герена".

Левски 1:0 Университатя (Крайова), скандален пропуск на Око-Флекс
Левски 1:0 Университатя (Крайова), скандален пропуск на Око-Флекс

Иначе в първия мач за деня Омония от Кипър посреща една от приятните изненади на миналия сезон Кайрат от Алмати, Казахстан, който стигна основната схема на "турнира на богатите".

В късния мач за деня пък КФ Егнатия от Албания посреща Целье от Словения.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Световните шампиони Фабиан Руис и Гави получиха крайно любопитна награда от родния си град

Световните шампиони Фабиан Руис и Гави получиха крайно любопитна награда от родния си град

  • 22 юли 2026 | 15:40
  • 3003
  • 6
Спряганият за трансфер Фил Фоудън подписа нов договор с Манчестър Сити

Спряганият за трансфер Фил Фоудън подписа нов договор с Манчестър Сити

  • 22 юли 2026 | 15:26
  • 1619
  • 0
Хамбургер се подсили с доскорошен нападател на Лестър

Хамбургер се подсили с доскорошен нападател на Лестър

  • 22 юли 2026 | 15:23
  • 1313
  • 0
Лионел Скалони отрече скандал в аржентинския тим

Лионел Скалони отрече скандал в аржентинския тим

  • 22 юли 2026 | 15:03
  • 1362
  • 0
Интер заби 16 гола на германски аматьори в първата си проверка за лятото

Интер заби 16 гола на германски аматьори в първата си проверка за лятото

  • 22 юли 2026 | 15:00
  • 4327
  • 3
Аржентинците ще съдят за неверни обвинения в социалните мрежи

Аржентинците ще съдят за неверни обвинения в социалните мрежи

  • 22 юли 2026 | 14:39
  • 5403
  • 36
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Университатя (Крайова), капитанът поведе "сините"

Левски 1:0 Университатя (Крайова), капитанът поведе "сините"

  • 22 юли 2026 | 21:28
  • 66243
  • 151
Спартак (Търнава) 0:0 ЦСКА 1948

Спартак (Търнава) 0:0 ЦСКА 1948

  • 22 юли 2026 | 21:29
  • 6219
  • 5
Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс

Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс

  • 22 юли 2026 | 18:25
  • 18308
  • 77
Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

  • 22 юли 2026 | 13:19
  • 48666
  • 68
Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

  • 22 юли 2026 | 18:49
  • 5467
  • 3
ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

  • 22 юли 2026 | 11:47
  • 39744
  • 56