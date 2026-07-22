Три мача и българско участие в ШЛ тази вечер

В днешния 22-ри юли (сряда) се играят последните три мача от първия тур на втория предварителен кръг в Шампионската лига. Който продължи напред след тази фаза на "турнира на богатите", ще си гарантира битки на Стария континент поне до декември 2026 г. Това е така, защото след това отпадналия от третия предварителен кръг на Шампионската лига ще участва в плейоф на Лига Европа и при провал и там, следват шест мача в основната схема на третата по сила надпревара под шапката на УЕФА Лига на конференциите. В по-високо йерархичните турнири пък ще има още два мача през януари 2027 г. преди старта на директните елиминации.

Денят е особено вълнуващ за българската публика, тъй като родният първенец Левски посреща Университатя (Крайова) на "Герена".

Левски 1:0 Университатя (Крайова), скандален пропуск на Око-Флекс

Иначе в първия мач за деня Омония от Кипър посреща една от приятните изненади на миналия сезон Кайрат от Алмати, Казахстан, който стигна основната схема на "турнира на богатите".



В късния мач за деня пък КФ Егнатия от Албания посреща Целье от Словения.

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