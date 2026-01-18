Льоб след 13 спукани гуми в "Дакар": Колите са здрави, гумите са слабото звено

9-кратният световен рали шампион Себастиен Льоб смята, че гумите са се превърнали в решаващата слаба точка в рали "Дакар", след като кампанията му през 2026 беше провалена от поредица от спуквани гуми. По-точно 13 спукани гуми за 13 етапа, като имаше дни, в които Себ записа по две и три спукани гуми.

Легендата на Световния рали шампионат пристигна в Саудитска Арабия с подновена надежда да спечели заветната победа в "Дакар", след като не успя да го направи в предишните си девет участия.

Кампанията на французина обаче се провали още в третия етап, когато той остана без резервни гуми и призна, че е карал с „20% от възможностите на колата“, което го остави „почти неподвижен“ на трасето.

Спуканите гуми продължиха да пречат на кампанията му, но той постепенно се възстанови през втората седмица, като се възползва от навигационни грешки на пилотите на Форд и техническите проблеми, които сполетяха водещия състезател на Тойота Хенк Латеган.

В крайна сметка той завърши ралито на четвърто място, като изостана с 37 секунди от Матиас Екстрьом с Форд в битката за последното място на подиума. В исторически план надеждността и издръжливостта е имала основна роля в рали "Дакар", Льоб вярва, че уравнението вече се е променило.

„Е, проблемът е, че днешните коли са изключително мощни, изключително здрави и много близки като представяне, така че, за да направиш разлика, трябва да натискаш здраво - каза той пред медии, включително Motorsport.com. - Като цяло колите са надеждни и солидни. Единственото нещо, което дефектира, всъщност са гумите. Иначе няма много неща, които се повреждат по колите. Можеш да караш много бързо, но трябва да избягваш спукване на гума, а това е, което не успях да направя тази година.“

Разочарованието на Льоб дойде от факта, че спукванията, които претърпя, бяха непредсказуеми, особено докато преминаваше през скалисти терени през първата седмица.

BF Goodrich промени вътрешната структура на своите гуми за крос-кънтри тази година с цел намаляване на повредите по повърхността на протектора. В това отношение промяната беше успешна, но промяната в сместа имаше непредвидения ефект да направи страничната стена по-податлива на повреди.

„Би било добре да ги подобрят - каза Льоб за гумите. - Тази година карахме по много труден терен по отношение на камъни и т.н. Имаме коли, които са доста тежки, изключително здрави и много мощни, така че в един момент нашият лимит по отношение на счупванията са гумите.“

„Наистина е трудно да се намери този лимит, да се знае какво налягане трябва да се използва, за да не се спука гума. Понякога караш на пълна газ през камъните и не пукаш гума; понякога караш бавно и пукаш гума. Много е трудно да се намери правилният ритъм и дори не мисля, че наистина има такъв.“

Съотборникът на Льоб, Насър Ал-Атия, претърпя сравнително малко спуквания и караше стабилно, за да запише шестата си победа в Дакар.

„Може би трябва да попитаме Насър как го прави, защото той има по-малко спуквания. Виждаме го, знаем много добре, че трябва да направим ... по гумите за следващите години“, каза Льоб.

Освен проблем със сервоуправлението през втората седмица, който трябваше да поправи сам поради правилата на маратонския етап, Льоб избегна сериозни механични проблеми, което подсили възгледите му, че гумите вече са ограничаващият фактор.

„Предвид това, което изискваме от нашите коли, е неизбежно нещо да се счупи. Това е част от играта, все пак е моторен спорт - каза той. - Като се има предвид на какво ги подлагаме, те са изключително здрави. Освен този проблем със сервоуправлението, е вярно, че не сме имали никакви проблеми, нито с вентилаторите, нито с носачите, нито с дребните части, нито с накрайниците – всичко, което преди се чупеше, не се счупи. Така че отборът наистина свърши добра работа.“

Въпреки че Льоб все още не е добавил победа от "Дакар" към своите девет титли от WRC, той заяви, че завършването на прага на подиума не е било катастрофа за него.

„Нямаме никакви съжаления, опитахме - каза той пред L'Equipe. - Знаем, че Екстрьом е страхотен в този тип спринтови етапи – той беше такъв през цялото рали. Така че опитахме, имахме добър етап, не твърде много грешки, но не беше достатъчно. Като цяло не можем да съжаляваме за много неща. Да завършиш четвърти не е толкова лошо. Във всеки случай победата беше извън обсега ни от няколко дни, така че трето или четвърто място не е катастрофа.“