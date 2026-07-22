ПСЖ се насочи към белгийски национал

Френският шампион Пари Сен Жермен проучва възможността да привлече в редиците си нападателя на Аталанта и белгийски национал Шарле Де Кетеларе, съобщава италианското издание „Кориере дела Сера“.

25-годишният играч се представи много силно на Световното първенство и е сред набелязаните трансферни цели на директора на парижани Луис Кампос. Аталанта е поставил цена от 50 милиона евро за белгиеца, а неговото умение да играе на различни позиции е много ценено от треньора на парижани Луис Енрике.

Монако отхвърли първата оферта на ПСЖ за Аклиуш

ПСЖ държи да се подсили в атака, след като продаде португалския си национал Гонсало Рамош на Милан за повече от 70 милиона евро. Първият вариант за френския шампион бе френският национал на Монако Манес Аклиуш, като като дори бе постигнато съгласие за личните условия на футболиста, но монегаските имат много големи финансови претенции за трансфера, което може да усложни сделката.

🚨🚨| NEW: PSG have Charles De Ketelaere on their radar as a 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐄𝐑 𝐓𝐀𝐑𝐆𝐄𝐓 this summer. 👀🇧🇪



An alternative, not a priority — but his football intelligence is appreciated internally. A departure is on the cards for the Belgian.



{@sachatavolieri} pic.twitter.com/wm7fbvVjWO — Goals Side (@goalsside) July 22, 2026

Интерес към Де Кетеларе има още от Байерн (Мюнхен), както и от клубове от Премиър лийг.

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